Москва, , 14:18 — REGNUM За минувший год в Чувашии и России в целом развернулась бурная деятельность, направленная на сохранение памяти о подвигах строителей Сурского рубежа. Об этом 30 сентября заявила председатель ЧРОО «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.

Председатель ЧРОО «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«С самого начала мы, представители женской организации, помнили, что это наша история. Если в тот момент женщины, в 1941 году, смогли объединиться и встать на защиту родины, мы точно так же решили встать и поднять, эмоционально зарядить наших мужчин на подвиги, чтобы эту историю ещё раз всколыхнуть», — заявила Николаева.

«Это касается судьбы каждого человека. У каждого за плечами были люди, которые были причастны к этой работе», — указала она.

«Союз женщин Чувашии», «Поисковое движение России» и многие другие организации принимали участие в проведении мероприятий, посвящённых подвигам строителей оборонительных рубежей в 2020—2021 годах в Чувашии.

Официальный старт мероприятиям был дан 28 октября 2020 года, когда жители районов и городов Чувашии присоединились к акции памяти в формате театрализованной реконструкции мобилизации жителей Чувашии на строительство рубежей.

Была проведена обширная работа по изданию книг и сборники документов, в том числе изданы сборник воспоминаний участников строительства рубежей, книга «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей», сборники архивных документов и другие работы.

В работу включились музеи республики: так, Центр современного искусства Чувашского государственного художественного музея реализует проект — серию линогравюр в стиле советского агитационного плаката, на которых отражены места, где разворачивались события строительства рубежей и образы строителей — подростков, женщин и стариков.