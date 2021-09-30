Москва, , 18:06 — REGNUM Представление о том, что в период Великой Отечественной войны оборонительные рубежи в тылу строились в соответствии с заранее продуманным планом, по крайней мере в ряде случаев не подтверждается историческими фактами. Об этом 30 сентября заявил кандидат исторических наук, доцент, научный сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Василь Сакаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.

Научный сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Василь Сакаев Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Решение о строительстве Казанского обвода было принято 17 октября — после паники в Москве. И то, что строить пришлось в таких тяжелейших условиях, это как раз проблемы с планированием, проблемы с оценкой ситуации. Потому что когда фронт стабилизировался в августе под Москвой, уже было понятно, что необходимо строить тыловые рубежи», — заявил Сакаев.

По его мнению, только самоуверенность руководства помешала приступить к работам ранее. Но и в ходе строительства допускалось халатное отношение со стороны руководства — например, полный провал в обеспечении снабжения строителей.

«Можно говорить о том, как выполнялся этот приказ на республиканском уровне, когда людей отправляли без одежды, без обуви. 100 тыс. мобилизовали, и из них каждый четвёртый обморозился или заболел в республике», — указал историк.

«Когда тот же Берия придал приказ прекратить строительство, оставив только работа на наиболее опасных рубежах, республиканское руководство ещё месяц заставляло жителей республики копать эту мёрзлую землю, долбить и взрывать», — отметил он.