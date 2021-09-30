Москва, , 15:42 — REGNUM СССР сформировал промышленный резерв на случай потери основных европейских промышленных центров задолго до начала Великой Отечественной войны. Об этом 30 сентября заявил кандидат исторических наук, военный историк, член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Алексей Исаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.

Член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Алексей Исаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Бронебойные снаряды делала Москва. Основной производитель бронебойных, как высокотехнологичного образца продукции военной промышленности, была Москва. Москва обладала теми кадрами, которые могли эту производственную программу реализовать. Поэтому, я считаю, потеря Москвы была бы страшным ударом. Но тем не менее Сурский рубеж в эти дни защищал важнейшие производства, которые касались, прежде всего, конечно, Поволжья», — заявил Исаев.

Например, существенно, что в случае потери Сталинграда основное производство танков Т-34 планировалось сосредоточить на заводе «Красное Сормово» — хотя большая часть производств были устаревшими, а на нормальные темпы выпуска он вышел только в 1934 году.

«Решениями конца 20-х и 30-х годов в стране была создана сильная промышленная база, причём, прежде всего, гражданской промышленности, изначально не стопроцентно ориентированной на военное производство. Мобилизация которой, спаянной с эвакуацией кадров и частично оборудования из европейской части страны, позволила соревноваться с Руром — и небезуспешно», — указал историк.

«Но считать, что ключевой была эвакуация, я бы не сказал. Уже была база», — отметил он.