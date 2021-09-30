Москва, , 14:48 — REGNUM В России постепенно начинают двигаться в правильном направлении с точки зрения оценки событий Великой Отечественной войны. Об этом 30 сентября заявил советник департамента управления президента России по общественным проектам, кандидат исторических наук Юрий Никифоров во время научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.

Советник департамента управления президента России по общественным проектам, кандидат исторических наук Юрий Никифоров во время научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Мы постепенно идем в правильном направлении в осмыслении Великой Отечественной войны. Конечно, наши предки и мы сами знаем, что существовало единство фронта и тыла», — сказал Никифоров.

По его мнению, в России растет понимание того, что победа в Великой Отечественной войне — это нет только плод борьбы фронтовиков, но и тех, кто стоял за ними в тылу.

«Но профессиональные историки только сейчас выходят на эти наступательные рубежи, чтобы связать события в единую картину, и чтобы было понятно, что успехи или неудачи на фронтах Красной армии очень часто связаны с тем, в каком состоянии в тот или иной момент находилось промышленное и военное производство, как осуществлялось снабжение вооруженных сил», — отметил историк.

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