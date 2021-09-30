Москва, , 13:19 — REGNUM В целях увековечивания памяти о трудовом героизме в период Великой Отечественной войны в Чувашии 2021 год был объявлен годом, посвящённым трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Об этом 30 сентября заявил глава Чувашской Республики Олег Николаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.

Глава Чувашии Олег Николаев Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Что мы сделали правильно, что этим вопросом занимаемся. И самое главное, что делаем это системно», — заявил Николаев.

По его словам, в проведении мероприятий, посвящённых подвигам строителей оборонительных рубежей, принимали участие региональное отделение «Поискового движения России», Союз женщин Чувашии, многие общественные организации и просто граждане республики.

Официальный старт мероприятиям был дан 28 октября 2020 года, когда жители районов и городов Чувашии присоединились к акции памяти в формате театрализованной реконструкции мобилизации жителей Чувашии на строительство рубежей.

Была проведена обширная работа по изданию книг и сборники документов, в том числе изданы сборник воспоминаний участников строительства рубежей, книга «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей», сборники архивных документов и другие работы.

В настоящее время в Чувашии также ведётся работа по созданию ряда фильмов, посвящённых строительству рубежей, например, художественного фильма «Люди на окопах».