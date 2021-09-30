Москва, , 15:23 — REGNUM Вопреки распространённому представлению, эвакуация в начале Великой Отечественной войны касалась в первую очередь людей, а не оборудования. Об этом 30 сентября заявил кандидат исторических наук, военный историк, член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Алексей Исаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.

Член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Алексей Исаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Самая главная проблема была — люди. Производственная база, на 22 июня 1941 года уже реально существовала. Эвакуация, во-первых, заранее не планировалась. Актуального плана на 22 июня не существовало в природе», — заявил Исаев.

Многие производства находили место на заренее подготовленных промышленных площадках. Так, эвакуированные люди с Донбасса наладили производство в Перми — Пермь стала основной для зарядов «Катюш» и порохов для тяжёлых орудий.

«Эвакуацию из Ленинграда танкового производства была сорвана немецким наступлением. Эвакуировать удалось буквально 400 станков из нескольких тысяч. И кто производил танки «КВ»? Челябинский тракторный завод, практически полностью использовав те мощности, которые были на тракторных производствах», — указал историк.

«Реально всё ставилось в цеха тех заводов, которые были заранее спроектированы. Яркий пример — «Уралвагонзавод», который приютил производство танков из Харькова, и именно здесь была автоматическая сварка корпусов, которая компенсировала нехватку персонала», — продолжил он.

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