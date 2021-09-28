Президент России Владимир Путин 27 сентября провёл несколько важных встреч и заседание Совета безопасности. Помимо общения с главами Минобороны и МИДа Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, а также с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой и детским омбудсменом Анной Кузнецовой, в ходе которого была обозначена судьба их думских мандатов, у главы государства состоялась встреча с главой российского правительства Михаилом Мишустиным и министрами. С членами Совбеза Путин обсудил «меры по совершенствованию системы стратегического планирования и качества государственного долгосрочного управления в интересах обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития страны». Напомним, Сергей Лавров и Сергей Шойгу возглавили партийный список «Единой России» на осенних выборах в Госдуму, так как они участвуют в воплощении в жизнь решений этой партии. В ходе пленарного заседания ВЭФ-2021 3 сентября российский лидер признал, что ему будет жаль отпускать их в парламент, но итоговое решение примут сами министры. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Путин: участие Шойгу и Лаврова в осенних выборах говорит о надёжности ЕР

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

13:31 27.09.2021 Путин поблагодарил за достойный результат избирательной кампании лидеров списка.

13:31 27.09.2021 Самое главное — люди доверяют тем, за кого голосуют — Путин.

13:32 27.09.2021 Путин подчеркнул огромный личный вклад каждого из лидеров списка.

13:32 27.09.2021 Ваши позиции и убеждения были компетентными, честными, искренними — Путин.

13:33 27.09.2021 По итогам выборов фракция «Единая Россия» может обновиться практически наполовину — Путин.

13:33 27.09.2021 Важно, что партия в целом показала стремление к обновлению и внутреннему развитию — Путин.

13:34 27.09.2021 Свои передовые позиции партии «Единая Россия» держит уверенно, и это чрезвычайно важно — Путин.

13:35 27.09.2021 «Я слышал, сам как из штабов «Единой России» доносились радостные возгласы «Ура!». Но у партии ещё очень много дел в каждом городе и посёлке», — сказал Путин.

13:35 27.09.2021 Хороший результат «Единой России» на выборах отражает уровень доверия к партии со стороны граждан страны. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин с лидерами списка «Единой России». Подробности в материале: Путин поблагодарил лидеров списка «Единой России» за результат на выборах

13:36 27.09.2021 Шойгу будет руководить комиссией по развитию Восточной Сибири — Путин.

13:37 27.09.2021 Созданные комиссии помогут так выстроить работу, чтобы наказы избирателей были выполнены — Путин.

13:41 27.09.2021 Партия «Единая Россия» показала хорошую способность к внутреннему обновлению. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин с лидерами списка «Единой России». Подробности в материале: Обновление «Единой России» востребовано российским обществом — Путин

13:46 27.09.2021 Партия «Единая Россия» держит уверенно свои позиции, но ей предстоит много работы, чтобы закрепить свой успех. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин с лидерами списка «Единой России». Об этом: «Для окончательной победы сделано ещё не всё» — Путин о «Единой России»

13:48 27.09.2021 «Впервые после выборов 1999-го года в Думе будет больше четырёх фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил», — сказал Владимир Путин. Цитата с сайта Кремля.

13:49 27.09.2021 Владимир Путин: «Выборы проходили на фоне пандемии, снижения реальных доходов людей, нестабильности на мировых рынках. По основным экономическим показателям мы только сейчас вышли на докризисный уровень, но, конечно, далеко не все могут сразу почувствовать эту позитивную динамику, к сожалению, из наших граждан, что называется, на себе не могут пока этого почувствовать».

13:50 27.09.2021 Владимир Путин признал, что полностью исключить негативные последствия общемировой пандемии было практически невозможно: «Просто невозможно, и, тем не менее, с возникшими проблемами Россия справлялась и справляется в целом лучше, чем многие другие страны, и вы об этом, конечно, все знаете».

13:50 27.09.2021 Президент проводит встречу с членами правительства России и их заместителями.

13:50 27.09.2021 Путин напомнил, что в парламенте будут работать делегаты от пяти партий.

13:51 27.09.2021 Для пятёрки лидеров списка «Единой России» созданы специальные комиссии в партии. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин с лидерами списка «Единой России». Читайте подробнее: Путин заявил, чем отныне займётся пятёрка лидеров списка «Единой России»

13:51 27.09.2021 В первые с 1999 г. в парламенте появится пятая партия — «Новые люди». Правительство Владимир Путин попросил плотно работать со всеми партиями.

13:51 27.09.2021 Путин напомнил о народной программе.

13:52 27.09.2021 Путин отметил, что существенно возросло взаимодействие между исполнительной и законодательной властью.

13:52 27.09.2021 Путин поблагодарил правительство за большую работу в период избирательной кампании.

13:53 27.09.2021 Чрезвычайно важно, чтобы люди почувствовали, что мы движемся вперёд — Путин.

13:54 27.09.2021 «Когда люди чувствуют, что они являются соучастниками движения вперёд, тогда мы добиваемся наибольших результатов. Мы действуем как одна команда, последовательно и динамично», — Путин.

13:55 27.09.2021 «Ура кричать рановато, враг ещё не побеждён. Враг — кто? Бедность», — Путин.

13:57 27.09.2021 Путин поблагодарил правительство за работу на хорошем, профессиональном уровне.

13:58 27.09.2021 Правительству следует сохранить сложившийся рабочий настрой во взаимодействии с Госдумой. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Об этом: Путин напомнил правительству России о росте влияния Госдумы

14:00 27.09.2021 Встреча Владимира Путина с руководством политических партий (в режиме видеоконференции). Цитата с сайта Кремля.

14:03 27.09.2021 Двигаясь к достижению национальных целей развития, правительству России удаётся вовлечь в процесс развития государства всё население страны в целом. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Читайте также: Люди должны чувствовать себя соучастниками движения вперёд — Путин

14:03 27.09.2021 Участники встречи Владимира Путина с руководством политических партий. Цитата с сайта Кремля.

14:04 27.09.2021 Путин рассказал, чем займется «пятерка» в Единой России. [[[list-0]]]

14:05 27.09.2021 «Я сейчас слышал… не специально подслушивал! Не специально», — Путину понравилось то, что он подслушал в правительстве.

14:08 27.09.2021 Правительство России в настоящий момент стоит перед очень ответственной задачей по решению проблемы бедности в стране. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Об этом: Путин перечислил основных «врагов» российского государства

14:12 27.09.2021 Правительство России не снижает темп работы после завершения выборов в России. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Читайте также: Путин похвалил правительство России за поддержание «рабочего накала»

14:14 27.09.2021 Правительству России следует внимательно относиться к обращениям парламентариев и их законодательным инициативам. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Об этом: Путин призвал правительство внимательно отнестись к депутатским запросам

14:26 27.09.2021 Шойгу и Лавров не идут в Госдуму, остаются на своих местах, заявил Песков РИА Новости.

14:45 27.09.2021 Началось заседание Совета Безопасности.

14:46 27.09.2021 Прежде всего наша цель — это сбережение народа России — Путин.

14:47 27.09.2021 Сложившаяся практика не обеспечивает комплексного подхода в стратегическом планировании — Путин.

14:48 27.09.2021 Нам нужна единая, сбалансированная, целостная система стратегического планирования — Путин.

14:50 27.09.2021 Путин перечисляет задачи по стратегическому планированию.

14:50 27.09.2021 В России необходимо совершенствовать систему стратегического планирования. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ. Читайте также: Путин обсудил с членами Совбеза вопросы стратегического планирования

14:50 27.09.2021 Действенная система мониторинга может помочь определять риски при выполнении задач — Путин.

14:51 27.09.2021 Мы реализовали принципиально новые меры поддержки экономики и граждан — Путин.

14:52 27.09.2021 Путин назвал важнейшие общенациональные приоритеты России. [[[list-1]]]

14:54 27.09.2021 Встреча президента Владимира Путина с лидерами партий. Цитата с сайта Кремля.

14:55 27.09.2021 Сбережение народа России, укрепление его здоровья и улучшение качества жизни граждан является одной из ключевых целей российского государства. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ. Подробности в материале: Путин перечислил общенациональные приоритеты России

14:58 27.09.2021 «Приятно отметить, что рабочий боевой накал не пропадает», — Владимир Путин поблагодарил правительство за работу во время избирательной кампании. [[[video-0]]] Президент отметил, что оперативная работа правительства в условиях пандемии велась на хорошем, профессиональном уровне. «Рассчитываю на такую активную, эффективную работу в ближайшем будущем и в среднесрочной перспективе», — подчеркнул глава государства. Цитата из телеграм-канала правительства России.

14:59 27.09.2021 Систему стратегического планирования нужно начать развивать на качественно новой основе, обеспечив связь между решениями на различных уровнях власти. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ. Читайте подробнее: Путин назвал ключевую проблему стратегического планирования в России

15:07 27.09.2021 Президент России Владимир Путин на встрече с руководством политических партий. Цитата из видео. kremlin.ru

15:07 27.09.2021 Межведомственное взаимодействие в сфере стратегического планирования в России есть куда развивать. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ. Об этом: Путин призвал брать пример с планирования государств и крупных компаний

15:21 27.09.2021 Развитие стратегического планирования в России сводится к нескольким ключевым задачам. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ. Подробности в материале: Путин перечислил задачи по развитию стратегического планирования в России

15:25 27.09.2021 В России должны быть отработаны механизмы автоматического реагирования на различные риски стратегического характера. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ. Читайте также: Путин призвал уходить от антикризисного управления в ручном режиме

15:33 27.09.2021 Совет Безопасности рассмотрел и одобрил проект «Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ», сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

16:10 27.09.2021 Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами федерального списка «Единой России». Цитата из видео. kremlin.ru.

16:46 27.09.2021 Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, вошедший в пятерку федерального списка «Единой России», сообщил, что продолжит работу в столичной системе здравоохранения.

17:14 27.09.2021 Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами федерального списка «Единой России». Цитата из видео. kremlin.ru

17:35 27.09.2021 Борьба с бедностью в России неизбежно будет длительным процессом. Об этом заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя слова президента РФ Владимира Путина, который назвал низкие доходы населения в числе главных врагов страны. В доказательство своих слов эксперт привел тот факт, что в Южной Корее на борьбу с бедностью ушло около двух десятилетий, что считается достаточно непродолжительным сроком. «Насчет России сложно сказать. Южная Корея гораздо меньше России. Она и более однородна чем Россия, а ведь в России разные регионы заметно различаются между собой. Поэтому уместно вести речь про десятилетия», — сказал экономист.

18:08 27.09.2021 Займы государством денег для повышения уровня благосостояния граждан чреваты серьезными проблемами в будущем. Об этом 27 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя слова президента России Владимира Путина, который назвал низкие доходы населения в числе главных врагов страны. По мнению эксперта, наращивая госдолг, Россия сможет перевести значительную часть бедного населения в средний класс. Однако у такого решения есть свои недостатки и свои негативные последствия. «Важно понимать, что если так делать, то у нас госдолг вырастет, а экономическая эффективность останется на уровне, где она есть, и рано или поздно возможность наращивать госдолг исчезнет. Государство останется перегружено социальными обязательствами, и мы можем увидеть то же самое, что мы видели при позднем СССР», — сказал Хестанов.

19:23 27.09.2021 Владимир Путин [Иван Шилов © ИА REGNUM]

20:44 27.09.2021 Решение проблемы бедности в России напрямую связано с экономическим ростом. Об этом 27 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя слова президента России Владимира Путина, который назвал низкие доходы населения в числе главных врагов страны. Эксперт убежден, что за счет реализации крупных инфраструктурных проектов в России удастся искоренить и бедность. «Эта задача напрямую связана с экономическим ростом. Экономический рост должен опираться на массовое потребление, нужно поддержать национальный спрос, национальное производство покупками», — заявил Колташов. Экономист напомнил, что население России пережило две девальвации только за 2020 год. Сильнейший шторм российская экономика пережила в 2014 году, и он продолжался с перерывами до весны 2016 года.

21:12 27.09.2021 Попытки государства перераспределить средства от богатых к бедным не помогут борьбе с низкими доходами населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. «Россия — страна со средним уровнем доходов, и сейчас мы видим попытки государства решить проблему бедности с помощью роста перераспределения: забрать жирок у металлургов, у производителей удобрения, у физлиц с более высоким доходом, и раздать эти деньги бедным», — сказал экономист. По его мнению, такое решение проблемы бедности не принесет желаемого эффекта. И на это есть две основные причины, полагает собеседник ИА REGNUM. «Во-первых, перераспределение от эффективных секторов к неэффективным редко бывает полезным: это как отобрать у богатого рубаху, нарвать ее на лоскуты и раздать бедным. Бедные смогут использовать эти куски только как тряпки, и общий эффект для общества снизится. Во-вторых, это проблемы администрирования. Например, только административные расходы Пенсионного фонда России составляют порядка 120 млрд рублей в год, то есть примерно по 3000 рублей в год платит каждый пенсионер на то, чтобы содержать чиновников ПФР», — отметил глава РАСПП.

22:44 27.09.2021 Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

15:06 28.09.2021 Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ. Цитата из видео. kremlin.ru

18:30 28.09.2021 Владимир Путин на встрече с Михаилом Мишустиным и вице-премьерами. Цитата из видео. kremlin.ru.