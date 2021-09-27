Ново-Огарево, Московская область, , 15:07 — REGNUM Межведомственное взаимодействие в сфере стратегического планирования в России есть куда развивать. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Великолепная пятёрка» и президент: важные встречи Путина — трансляция»

«При их реализации не всегда удаётся наладить должное межведомственное взаимодействие. В этой связи важно совершенствовать систему стратегического планирования, развивать её на качественно новой основе», — заявил Путин.

«Нужно при этом не слепо копировать прежние методики, а вырабатывать и применять современные практики и подходы в этой области, в том числе адаптируя к российским условиям и используя лучший зарубежный опыт. Причём как государств, так и компаний — крупные компании сегодня занимаются этим и занимаются успешно. Причём во всём мире», — указал он.