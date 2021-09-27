Ново-Огарево, Московская область, 27 сентября 2021, 14:55 — REGNUM Сбережение народа России, укрепление его здоровья и улучшение качества жизни граждан является одной из ключевых целей российского государства. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.

Владимир Путин
Владимир Путин
Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США

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«Доктрины и долгосрочные программы развития, стратегии и основы государственной политики определяют важнейшие общенациональные приоритеты, которые направлены на достижение единых целей», — заявил Путин.

«Прежде всего это, конечно, сбережение народа России. Укрепление здоровья и улучшение качества жизни наших граждан. Это охрана традиционных духовно-нравственных ценностей, устойчивое экономическое развитие и забота об окружающей среде. И, конечно, это надёжная защита нашей страны и граждан от внутренних и внешних угроз, обеспечение государственного суверенитета», — указал он.