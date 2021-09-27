Ново-Огарево, Московская область, , 13:51 — REGNUM Для пятёрки лидеров списка «Единой России» созданы специальные комиссии в партии. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин с лидерами списка «Единой России».

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мне кажется, что вы возглавите комиссии, специально созданные партией «Единая Россия». Сергей Кужугетович Шойгу публично заявил об этом всей стране, а именно о развитии Восточной Сибири — он будет руководить комиссией партийной по развитию восточной Сибири», — заявил Путин.

«Сергей Викторович Лавров комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Здесь надо будет очень много сделать, имею в виду совершенствование миграционной политики и привлечение в Россию людей русского языка и близкой нам культуры. Здесь много нюансов, которые мешают нам двигаться по эффективному направлению», — указал он.

Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Проценко — по здравоохранению, а Анна Кузнецова — комиссию по защите семьи и детей, а также будет напрямую координировать это направление в Госдуме.