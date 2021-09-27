Ново-Огарево, Московская область, , 13:58 — REGNUM Правительству следует сохранить сложившийся рабочий настрой во взаимодействии с Госдумой. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

Владимир Путин Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Великолепная пятёрка» и президент: важные встречи Путина — трансляция»

«После внесения поправок в Конституцию, роль взаимодействия между парламентом и правительством, безусловно, возросла. Возросло влияние парламента на формирование самого правительства, но и взаимодействие как важнейших институтов власти — исполнительной ветви и законодательной, — тоже существенно возросло», — заявил Путин.

«В целом хороший был налажен контакт с парламентом VII созыва. Нужно сохранить этот рабочий настрой», — указал он.