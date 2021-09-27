Ново-Огарево, Московская область, 27 сентября 2021, 15:25 — REGNUM В России должны быть отработаны механизмы автоматического реагирования на различные риски стратегического характера. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.
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«Ситуация в мире и России динамично развивается, это понятно, мы все это видим. Появляются новые факторы, тенденции, риски появляются, иногда происходящие события ощутимо меняют намеченные планы», — заявил Путин.
Примером такого фактора выступает пандемия коронавируса, отметил он.
«В подобных условиях, конечно, необходимы механизмы быстрой корректировки и донастройки принятых планов и программ. У нас в целом на этот раз получилось ввести такие быстрые изменения и эффективно сработавшие на самом деле. Но нужно чтобы это было уже не в ручном режиме управлении сделано на будущее, если такие ситуации будут возникать. А чтобы мы использовали имеющиеся у нас наработки, чтобы отработать алгоритмы действия в фактически автоматическом режиме», — пояснил президент.
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