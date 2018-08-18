На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 августа «планируется обсуждение вопросов обеспечения безопасности государств — членов Организации в контексте событий в Афганистане, а также эффективного совместного реагирования на возможные трансграничные вызовы и угрозы», сообщает сайт Кремля.
Лидеры стран ОДКБ обсуждают по видеосвязи ситуацию в Афганистане
Главы государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 августа проводят по видеосвязи внеочередную сессию Совета коллективной безопасности, на которой обсуждается ситуация в Афганистане.
По имеющейся информации, во встрече, которая проходит под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона, принимают участие президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.