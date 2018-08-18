Рабочий день президента РФ Владимира Путина 23 августа расписан по минутам.

По данным сайта Кремля, сегодня глава государства примет участие в церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр — 2021 в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот».

В режиме видеоконференции Путин отдаст команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота на ведущих предприятиях судостроения России. Также президент посетит первый учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».

В этот же день Владимир Путин на площадке форума встретится с королём Иордании Абдаллой II. Стороны обсудят состояние и перспективы российско-иорданского сотрудничества.

На 23 августа у президента запланировано участие ещё в одном мероприятии — внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Сессия пройдёт в режиме видеоконференции под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.