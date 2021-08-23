Москва, , 17:05 — REGNUM Доля современных кораблей в составе Военно-морского флота России должна к 2027 году достичь 70%, заявил 23 августа президент России Владимир Путин в ходе церемонии закладки новых корветов «Грозный» и «Буйный».

День Военно-морского флота Kremlin.ru

Такого технического состояния ВМФ России должен достичь в соответствии с госпрограммой вооружений, уточнил Владимир Путин.

«На все корабли будет установлено современное высокоточное оружие, новейшие средства управления и связи. Эффективность большинства из них подтверждена в ходе выполнения боевых задач в Сирии», — сказал российский лидер.

«Мы будем и далее развивать военно-морской потенциал России, совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота, оснащать корабли новейшим вооружением и техникой», — добавил Путин.

При этом президент России подчеркнул, что «такие масштабные и ответственные задачи обусловлены геополитическим положением нашей страны, ее ролью в мировых делах».

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