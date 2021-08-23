Кубинка, Московская область, , 15:07 — REGNUM Проведение в России Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр послужит развитию сотрудничества с другими странами в военной сфере, заявил 23 августа президент РФ Владимир Путин.

«Уверен, что их проведение послужит развитию международного военного сотрудничества, привлечет в вооруженные силы нашей страны, в оборонные инновационные отрасли промышленности, в сферу науки и технологий талантливую молодежь, готовую посвятить свою жизнь служению России, нашему народу и нашему Отечеству», — сказал глава государства на церемонии открытия данных мероприятий в парке «Патриот».

Российский лидер также обратил внимание на то, что в рамках форума зрителям будет предложена содержательная, насыщенная программа — посетители получат возможность не только прикоснуться к военной истории, посмотреть на состязания команд.

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Как сообщало ИА REGNUM, на российских верфях 23 августа будут заложены два военных корабля и четыре подводные лодки, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021».

"Наращивается потенциал Военно-морского флота. Так, сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца», — сказал глава государства.