Кубинка, Московская область, 23 августа 2021, 15:07 — REGNUM Проведение в России Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр послужит развитию сотрудничества с другими странами в военной сфере, заявил 23 августа президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер также обратил внимание на то, что в рамках форума зрителям будет предложена содержательная, насыщенная программа — посетители получат возможность не только прикоснуться к военной истории, посмотреть на состязания команд.
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Как сообщало ИА REGNUM, на российских верфях 23 августа будут заложены два военных корабля и четыре подводные лодки, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021».