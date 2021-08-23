Кубинка, Московская область, 23 августа 2021, 14:27 — REGNUM На российских верфях 23 августа будут заложены два военных корабля и четыре подводные лодки, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021».
Атомные подводные лодки, вооруженные ядерным оружием и способные нести многомесячное дежурство в автономном режиме, составляют незаменимый элемент «ядерного щита» России, в который входят вооружения наземного, воздушного и морского базирования, а также система глобального отслеживания ракетных пусков.
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Именно этот «щит» вместе с аналогичной системой в США обеспечивает постоянную угрозу гарантированного взаимного уничтожения, которая, в свою очередь, по мнению некоторых экспертов, всё ещё лежит в основе современной системы глобальной безопасности.