Кубинка, Московская область, , 14:27 — REGNUM На российских верфях 23 августа будут заложены два военных корабля и четыре подводные лодки, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Владимир Путин Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США

"Наращивается потенциал Военно-морского флота. Так, сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца», — сказал глава государства.

Атомные подводные лодки, вооруженные ядерным оружием и способные нести многомесячное дежурство в автономном режиме, составляют незаменимый элемент «ядерного щита» России, в который входят вооружения наземного, воздушного и морского базирования, а также система глобального отслеживания ракетных пусков.

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Именно этот «щит» вместе с аналогичной системой в США обеспечивает постоянную угрозу гарантированного взаимного уничтожения, которая, в свою очередь, по мнению некоторых экспертов, всё ещё лежит в основе современной системы глобальной безопасности.