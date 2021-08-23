Москва, 23 августа 2021, 21:38 — REGNUM Саудовская Аравия настроена на укрепление сотрудничества с Россией, призванное помочь совместно реагировать на угрозы и вызовы, такое заявление, по сообщению пресс-службы Минобороны РФ, сделал заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Xаледбен СалманАль-Сауд на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Халед бен Салман поблагодарил Шойгу за приглашение на Международный военно-технический форум «Армия-2021», который назвал «прекрасным событием» и передал приветы от своего отца — короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда.