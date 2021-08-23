Москва, , 18:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II провели встречу на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», сообщает 23 августа пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

Напомним, король Иордании находится в России с рабочим визитом.

Перед началом беседы Владимир Путин и Абдалла II ознакомились с вооружением и военной техникой, представленными на площадках форума в парке «Патриот».

"Мы очень рады Вас видеть, Ваше Величество, добро пожаловать. И, конечно, надеемся на обмен мнениями по наиболее острым вопросам, включая то, чем мы с Вами совместно занимаемся на протяжении многих лет — это нормализация ситуации в Сирии и обострившаяся сейчас ситуация в Афганистане», — сказал Владимир Путин, приветствуя гостя.

«Россия всегда была элементом стабильности в нашем регионе, учитывая сложности, с которыми мы сталкиваемся… Учитывая сложности, которые имеются в Сирии, я думаю, что мы сможем сыграть стабилизирующую роль. И конечно, нужно сказать о Вашей важной роли в урегулировании израильско-палестинского конфликта. И я думаю, что сейчас действительно появилась палестинцам начать новую жизнь, но Вы сыграли в первую очередь важную роль в начале», — ответил Абдалла II.

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