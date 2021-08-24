Рабочий день президента РФ Владимира Путина 23 августа был расписан по минутам. Глава государства принял участие в церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр — 2021 в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот». В режиме видеоконференции Путин дал команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота на ведущих предприятиях судостроения России. Также президент посетил первый учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». Помимо этого глава государства на площадке форума встретился с королём Иордании Абдаллой II. Стороны обсудили состояние и перспективы российско-иорданского сотрудничества. Помимо этого 23 августа президент принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Она состоялась в режиме видеоконференции под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

12:39 23.08.2021 Главы государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 августа проводят по видеосвязи внеочередную сессию Совета коллективной безопасности, на которой обсуждается ситуация в Афганистане. По имеющейся информации, во встрече, которая проходит под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона, принимают участие президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Читайте также: Лидеры стран ОДКБ обсуждают по видеосвязи ситуацию в Афганистане

12:43 23.08.2021 На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 августа «планируется обсуждение вопросов обеспечения безопасности государств — членов Организации в контексте событий в Афганистане, а также эффективного совместного реагирования на возможные трансграничные вызовы и угрозы», сообщает сайт Кремля.

13:11 23.08.2021 На встрече президента РФ Владимира Путина с королём Иордании Абдаллой II будут обсуждаться «состояние и перспективы российско-иорданского сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и других сферах, а также актуальные вопросы региональной повестки дня».

13:12 23.08.2021 Белорусская делегация во главе с Александром Лукашенко 23 августа принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане. Мероприятие проводится в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Саммит был собран по инициативе России под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Лидеры стран ОДКБ обсуждают влияние афганского конфликта на безопасность государств — членов организации. Читайте также: Лукашенко принимает участие в видеосаммите ОДКБ

13:26 23.08.2021 В ходе международного военно-технического форума «Армия-2021» Владимир Путин в режиме видеоконференции отдаст команду на закладку боевых кораблей для военно-морского флота на ведущих предприятиях судостроения России: в Северодвинске на АО «Севмаш», в Санкт-Петербурге на АО «Адмиралтейские верфи» и ПАО «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре.

14:00 23.08.2021 Владимир Путин приветствует участников международного военно-технического форума «Армия-2021».

14:01 23.08.2021 Путин: «России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнёрам».

14:02 23.08.2021 «Наша армия и флот активно модернизируются», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

14:03 23.08.2021 Президент РФ: Российский оборонно-промышленный комплекс и Вооружённые силы мы развиваем на новой технологической базе, на основе достижений нашей науки.

14:04 23.08.2021 По словам Владимира Путина, доля современного вооружения в стратегических ядерных силах РФ превышает 80%.

14:05 23.08.2021 Эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации. [Андрей Алексеев © ИА Красная Весна]

14:06 23.08.2021 Глава государства отметил, что в рамках форума зрителям будет предложена содержательная и насыщенная программа.

14:08 23.08.2021 Путин: «Объявляю Международный военно-технический форум «Армия-2021» и Армейские международные игры — 2021 открытыми».

14:09 23.08.2021 Как подчеркнул Владимир Путин, российское оружие всегда пользовалось спросом на мировом рынке: «Сегодня оно надёжно защищает безопасность очень многих стран мира».

14:10 23.08.2021 Президент России Владимир Путин выступил на торжественной церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2021». Читайте также: Владимир Путин открыл форум «Армия-2021», который начал работу накануне

14:25 23.08.2021 Владимир Путин высоко оценил значимость армейского форума, а также успехи оборонно-промышленного комплекса России.

14:27 23.08.2021 На российских верфях 23 августа будут заложены два военных корабля и четыре подводные лодки, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021». Читайте также: Путин объявил о строительстве двух военных кораблей и четырёх подлодок

14:27 23.08.2021 Ряд российских вооружений не имеет аналогов в мире. Об этом в ходе открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021» заявил президент РФ Владимир Путин. «Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов мире. А по некоторым образцам можно твердо сказать: еще долго не будут иметь», — сказал Путин. Читайте также: Путин заявил об отсутствии в мире аналогов у ряда российских вооружений

14:28 23.08.2021 Владимир Путин и Сергей Шойгу на торжественной церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2021». Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

14:29 23.08.2021 Боевые возможности тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 и инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) продемонстрированы на форуме «Армия-2021» в подмосковной Кубинке. Об этом сообщает 23 августа пресс-служба госкорпорации «Ростех». Читайте также: Ростех продемонстрировал боевые возможности новейших огнеметных систем

14:30 23.08.2021 В стратегических ядерных силах РФ доля современного вооружения превышает 80%. Об этом в ходе открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021» заявил президент РФ Владимир Путин. «Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%», — сказал Путин. Об этом: Путин назвал долю современного ядерного вооружения в России

15:07 23.08.2021 Проведение в России Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр послужит развитию сотрудничества с другими странами в военной сфере, заявил 23 августа президент РФ Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин: АрМИ-2021 послужат развитию международного военного сотрудничества

15:18 23.08.2021 Президент Владимир Путин дал команду на установку закладных досок на строящиеся подводные крейсеры «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской», а также на большие дизель-электрические подводные лодки «Можайск» и «Якутск».

15:19 23.08.2021 Президент Владимир Путин в прямом эфире в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» дал команду на установку закладных досок на строящиеся корветы «Грозный» и «Буйный».

15:23 23.08.2021 Официально заложенные сегодня по команде Владимира Путина атомные подводные крейсеры «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской» строятся для ВМФ России в Северодвинске, на АО «Севмаш», большие дизель-электрические подводные лодки «Можайск» и «Якутск» — в Санкт-Петербурге, на АО «Адмиралтейские верфи», корветы «Грозный» и «Буйный» — на ПАО «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре.

15:32 23.08.2021 Президент России Владимир Путин и участники внеочередной сессии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразили озабоченность событиями в Афганистане. Об этом 23 заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: Путин озабочен потенциальными угрозами из Афганистана — Кремль

15:33 23.08.2021 Президент Росии Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. kremlin.ru

15:35 23.08.2021 На международном форуме «Армия-2021» в Подмосковье была представлена беспилотная модульная электрическая платформа, разработанная группой конструкторов Северо-Западного регионального центра концерна ВКО «Алмаз-Антей». Читайте также: В России представили модульную беспилотную электроплатформу

16:34 23.08.2021 «Можно было бы сказать, что коалиция во главе с Вашингтоном после 20 лет оккупации и вложения колоссальных средств села в лужу. Давайте будем думать, что это не совсем так. Нельзя сбрасывать со счетов возможный стратегический расчет на совершенно осознанный шаг США по созданию нестабильности в данном регионе. Отчасти в зоне ответственности ОДКБ», — заявил 23 августа Александр Лукашенко в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане. Читайте также: «НАТО уже обнаглели до крайности, двигаются в Россию» — Лукашенко

16:52 23.08.2021 На международном форуме «Армия-2021» в Подмосковье был представлен беспилотный автомобиль Smart шаттл для перевозки пассажиров в парковых зонах. Об этом 23 августа сообщается на странице Московского Политеха в социальной сети Facebook. Читайте также: В России представлен беспилотник Smart для парковых зон

16:53 23.08.2021 Россия готова не только поставлять технику и вооружения в Объединённые Арабские Эмираты, но и делиться технологиями, локализовывать производство на территории этой страны. Читайте также: Россия заявила о готовности разместить производство вооружения в ОАЭ

16:54 23.08.2021 Поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 вооруженным силам Индии начнут производиться до конца 2021 года, а сейчас продолжается обучение индийских военнослужащих, из которых будут сформированы расчёты. Читайте также: Индия получит первые С-400 до конца 2021 года — «Алмаз-Антей»

17:11 23.08.2021 На предприятии «Адмиралтейские верфи» в Петербурге 23 августа заложили сразу две большие дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 для Военно-морского флота России. Вместе с четырьмя другими подлодками этого типа они будут служить на Тихоокеанском флоте России. Торжественным мероприятием закладки новых подлодок в режиме видеоконференции руководил президент РФ Владимир Путин. Читайте подробнее: Заложенные в Петербурге новые подлодки будут служить на Тихом океане

17:12 23.08.2021 Адмиралтейские верфи. Дарья Драй © ИА REGNUM

17:12 23.08.2021 Доля современных кораблей в составе Военно-морского флота России должна к 2027 году достичь 70%, заявил 23 августа президент России Владимир Путин в ходе церемонии закладки новых корветов «Грозный» и «Буйный». Читайте также: Путин раскрыл перспективы Военно-морского флота России

18:04 23.08.2021 Опытная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» отгружена представителям Министерства обороны России и направлена в войска, сообщил 23 августа первый заместитель генерального директора корпорации «Ростех» Владимир Артяков. Читайте также: Российская армия получила партию танков Т-14 «Армата»

18:05 23.08.2021 Танк нового поколения Т-14 «Армата». Дарья Антонова © ИА REGNUM

19:20 23.08.2021 Президент России Владимир Путин и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II провели встречу на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», сообщает 23 августа пресс-служба Кремля. Читайте также: Путин встретился с королём Иордании Абдаллой II

19:21 23.08.2021 Россия имеет потенциал, позволяющий ей стать лидером в области искусственного интеллекта (ИИ), который может быть главной технологией XXI века, заявил 23 августа первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов на круглом столе в рамках форума «Армия-2021». Читайте также: Минобороны России заявляет о лидерстве в сфере искусственного интеллекта

22:20 23.08.2021 Саудовская Аравия настроена на укрепление сотрудничества с Россией, призванного помочь совместно реагировать на угрозы и вызовы, такое заявление, по сообщению пресс-службы Минобороны РФ, сделал заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Xаледбен Салман Аль-Сауд на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Читайте также: Шойгу провел переговоры с принцем Аравии

22:23 23.08.2021 Соглашение о военно-техническом сотрудничестве России и Саудовской Аравии подписано на полях форума «Армия-2021». Его подписали министр обороны России Сергей Шойгу и заместитель министра обороны Саудовской Аравии Xалед бен Салман Аль-Сауд. Читайте также: Россия и Саудовская Аравия заключили соглашение о военном сотрудничестве

22:24 23.08.2021 Президент Росии Владимир Путин на церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр — 2021. Цитата из видео. kremlin.ru