Нижний Тагил, Свердловская область, 13 июля, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области за сквером ДК «Юбилейный» обнаружена могила XIX века. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ntagil.org Найденная плита в Нижнем Тагиле

Известно, что во время обустройства тротуаров колесо трактора провалилось. И под ним обнаружили захоронение.

Сейчас строительные работы в этом месте приостановили. Такое распоряжение дал мэр Владислав Пинаев, который посетил объект. Пока здесь будут работать археологи.