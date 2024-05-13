Москва, 13 мая, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Традиционный урок «Разговоры о важном», проходящий 13 мая в школах и колледжах России, посвящён 225-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Об этом рассказали в пресс-службе проекта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

В ходе занятий 13 мая «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина» в рамках цикла встреч «Разговоры о важном» ученики 1-2 классов сыграли в игру «Путешествие по Лукоморью». Ребята более старших классов просмотрели несколько видеороликов, благодаря которым узнали разницу между книжным и разговорным русским языком времён Александра Сергеевича, получили представление об отличиях допушкинского и современного языка. Ученики 5-11 классов также смогли пройти задание «Скажи выразительно», в котором проверили свои знания фразеологизмов.

Известный российский актёр Михаил Боярский принял участие в одном из таких занятий в качестве почётного гостя. Он поделился своими впечатлениями о своём далёком первом знакомстве с творчеством Пушкина и подчеркнул, что творения великого русского поэта имеют особое значение в жизни каждого, кто соприкасается с ними: эти стихи могут вдохновить, утешить и открыть новые грани мира.

Творчество Пушкина, как подчеркнул Боярский, не только открывает огромный мир человеческих чувств, но и приобщает к культурным ценностям и богатству русского языка. Творчество великого поэта, по мнению актёра, стало ярким примером того, как слова могут быть мощным орудием выражения мыслей и эмоций.

В ходе занятия школьники с классными руководителями и советниками директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями пришли к выводу, что из каждого произведения Александра Сергеевича можно вынести не только урок, но и поучиться чему-то новому и интересному.

Еженедельные информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном» проводятся в России с 5 сентября 2022 года в учреждениях начального и среднего образования в рамках внеурочной деятельности среди обучающихся 1-11 классов, а также студентов профессиональных образовательных организаций. Цель — дать возможность детям обсудить со своим классным руководителем интересные, содержательные и волнующие темы, а педагогу — интегрировать государственные ценности в процесс воспитания, органично соединить обучение с воспитанием. Реализация проекта позволила объединить Стратегию национальной безопасности страны в части традиционных духовно-нравственных ценностей, примерные рабочие программы воспитания и примерный календарный план воспитательной работы.

На 2022-2023 учебный год запланировано проведение 34 занятий в рамках цикла.

В 2023 году проект «Разговоры о важном» был удостоен национальной Премии Рунета в специальной номинации «Народное голосование». За проект проголосовали свыше 46 тысяч пользователей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что традиционный урок «Разговоры о важном» в российских школах, прошедший 22 апреля, был посвящён Дню Весны и Труда. Праздник, который ежегодно отмечается в России 1 мая, посвящён трудящимся и соблюдению их прав. В рамках «Разговоров о важном» школьникам рассказали о его истории и деятельности молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», которой в 2024 году исполнилось 20 лет.