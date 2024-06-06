Москва, 6 июня, 2024, 08:00 — ИА Регнум. В 2024 году Россия отмечает особую дату — 6 июня исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Русскому читателю это имя известно с самого юного возраста: сначала по его детским сказкам, потом — по лирическим произведениям, романам, повестям и пьесам. Пушкин по праву считается одним из создателей современного литературного русского языка, а его произведения — богатейшим культурным наследием.

Интерактивная платформа «Артефакт» И. Е. Репин. «Пушкин на берегу Чёрного моря»

Увидеть уникальные экспонаты российских музеев, связанные с жизнью и творчеством великого поэта, может любой желающий из любой точки мира. Мероприятия пройдут сразу в нескольких городах страны. А на интерактивной платформе «Артефакт», созданной по нацпроекту «Культура», пользователям уже доступны 90 цифровых экспонатов, связанных с именем Пушкина.

К примеру, с помощью такого гида можно узнать больше о путешествиях Пушкина. Выставка «Путешествие А. С. Пушкина» действует в мемориальном музее-квартире творца в Петербурге.

Экспозиция рассказывает о местах, где побывал поэт, о людях, с которыми свела его судьба. Нередко результатом странствий Пушкина становились ставшие теперь хрестоматийными произведения. Дорожная лирика занимает особое место в литературном наследии поэта. В письме к своему другу Павлу Нащокину он признавался: «Путешествие нужно мне нравственно и физически».

На сегодняшний день виртуальное путешествие доступно и по другим объектам Всероссийского музея А. С. Пушкина в Петербурге — старейшего Пушкинского музея России. Он ведёт свою историю от первого музея поэта, открытого в Императорском Александровском лицее в 1879 году. Это и литературная экспозиция «А. С. Пушкин. Жизнь и творчество», и Мемориальный музей-лицей, и Мемориальный музей-дача А. С. Пушкина, и Музей-усадьба Г. Р. Державина, и Мемориальный музей-квартира Н. А. Некрасова. Все они обладают уникальной коллекцией, которая складывалась на протяжении десятилетий. Представлены иконографические, мемориальные, изобразительные, историко-бытовые материалы, позволяющие погрузиться в мир русской истории и культуры XVIII–XIX столетий.

В таком же режиме можно подробно изучить экспозицию «Пушкин и его эпоха», разместившуюся в 15 залах главного дома усадьбы Хрущёвых-Селезнёвых Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина в Москве. Эта выставка открылась в 1997 году, в канун 200-летнего юбилея поэта. Построенная по биографическому принципу, она рассказывает о жизни Пушкина, о его современниках и героях произведений, о культуре и быте того времени.

Интерактивная платформа «Артефакт» Клабуновский Б. И. «Субботнее собрание у В. А. Жуковского»

В общей сложности гостям платформы «Артефакт» доступны более 370 мультимедиа-гидов по государственным и муниципальным музеям с применением технологии дополненной реальности. При помощи приложения можно ознакомиться, к примеру, с культурой и искусством регионов севера, популярность которых среди туристов растёт с каждым годом.

Дальневосточный художественный музей Хабаровского края подготовил виртуальную выставку «Хрупкое искусство». Экспозиция посвящена истории и развитию фарфорового производства — одного из самых утонченных и изысканных ремесел.

На хабаровской виртуальной выставке представлены образцы фарфоровых изделий разных эпох и стилей, демонстрирующие разнообразие форм, росписей и глазурей, сохранивших связь с древними керамическими традициями.

А музей золота в городе Берёзовском Свердловской области даёт возможность прочувствовать дух золотой лихорадки, охватившей Уральский регион 200 лет назад.

«В нашем музее можно спуститься в настоящую золотую шахту, попробовать самим добыть этот благородный металл, а с помощью реалистичной экспозиции испытать на себе жизнь и быт первых золотодобытчиков», — говорит заведующая музеем Елена Осинцева.

Различные орудия труда и минералы посетители уральского музея могут подержать в руках — здесь работает специально оборудованная открытая площадка с имитацией золотодобычи. А приложение «Артефакт» станет дополнительным источником информации об этих предметах. Достаточно прийти в музей и навести камеру смартфона на экспонат. Цифровой помощник его распознает и подсветит «точки интереса» — контент-поинты с информацией о предмете искусства и контексте его создания. Кроме того, приложение показывает первые эскизы к работе, предлагает прослушать аудиогид или прочесть подробную статью.

Пресс-служба ГМИИ им. Пушкина Приложение «Артефакт»

Как сообщало ИА Регнум, основная задача национального проекта «Культура» — сделать культуру доступнее для каждого жителя страны.

«Артефакт» — это мультимедийный гид по музеям России с использованием технологии дополненной реальности. С помощью мобильного приложения смартфон посетителя может самостоятельно распознать экспонат, рассказать о нём или даже показать видеоролик. А для тех, кто предпочитает слушать, созданы аудиогиды, записанные профессиональными дикторами.

Также через приложение можно посмотреть ранние эскизы понравившейся картины или процесс реставрации полотна. Более того, любители искусства могут не выходя из дома побывать на индивидуальной экскурсии.