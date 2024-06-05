Москва, 5 июня, 2024, 12:23 — ИА Регнум. В Москве 6 июня, в день рождения писателя и поэта Александра Пушкина, состоится серия праздничных мероприятий, сообщил официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Евгений Биятов/РИА Новости

Мероприятия, в частности, пройдут в государственном музее имени Пушкина, на Красной площади и в целом ряде московских парков и библиотек.

«6 июня исполнится 225 лет со дня рождения Александра Пушкина. В честь юбилея великого русского поэта и писателя праздничные мероприятия пройдут на самых разных площадках столицы: в культурных центрах, библиотеках, парках и многих других», — сказано в сообщении.

В частности, усадьба на Пречистенке и все филиалы музея Пушкина будут в течение всего дня открыты для свободного посещения. Там пройдут выставки, концерты и литературно-музыкальные вечера.

Культурный центр ЗИЛ и библиотека-читальня имени Пушкина подготовили свою фестивальную программу, включающую в том числе квест «В поисках Пушкина»: участникам игры предложат искать в залах усадьбы карточки с интерактивными заданиями по произведениям поэта.

На Красной площади 6 июня начнётся одноимённый фестиваль, в котором участвуют столичные библиотеки. В усадьбе Воронцово, парках «Музеон», «Северное Тушино» и «Красная Пресня» пройдут выставки, лекции и спектакли. Городские библиотеки проведут на своих площадках игры, квесты, викторины и другие мероприятия.

Как передавало ИА Регнум, в мае один из традиционных уроков «Разговоры о важном» в школах и колледжах России был посвящён 225-й годовщине со дня рождения Пушкина. Ученики младших классов сыграли в игру «Путешествие по Лукоморью», а более старшие ребята просмотрели видеоролики, благодаря которым узнали разницу между книжным и разговорным русским языком времён Пушкина.