Пушкин, Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 01:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ночь на 6 июня посетил Государственный музей-заповедник «Царское Село» в городе Пушкине под Санкт-Петербургом. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

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В Царском Селе российского лидера встретили помощник президента Владимир Мединский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр культуры России Ольга Любимова, директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов.

Главу государства ознакомили с экспозицией музея, в том числе с недавно открывшейся тематической выставкой в честь 225-летия со дня рождения русского поэта Александра Пушкина. Также президент осмотрел выставочные залы мемориального музея-лицея имени Пушкина, который расположен в здании бывшего Императорского Царскосельского лицея, где с 1811 по 1817 год учился поэт.

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Как сообщало ИА Регнум, 6 июня в Москве в день рождения писателя и поэта Александра Пушкина состоится серия праздничных мероприятий. На Красной площади пройдёт фестиваль с участием столичных библиотек. В усадьбе Воронцово, парках «Музеон», «Северное Тушино» и «Красная Пресня» организовали выставки, лекции и спектакли. Городские библиотеки проведут на своих площадках игры, квесты, викторины и другие мероприятия.

В мае один из традиционных уроков «Разговоры о важном» в школах и колледжах России был посвящён 225-й годовщине со дня рождения Пушкина. Ученики младших классов сыграли в игру «Путешествие по Лукоморью», а более старшие ребята просмотрели видеоролики, благодаря которым узнали разницу между книжным и разговорным русским языком времён Пушкина.