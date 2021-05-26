Президент России Владимир Путин 25 мая начал цикл оборонных совещаний в Сочи. В течение всей недели в очном формате будут обсуждаться вопросы военного строительства и развития вооруженных сил и вооружений.

Напомним, подобные мероприятия на юге страны глава государства проводит дважды в год. Участие в них принимают руководство Минобороны РФ, ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также главные конструкторы этих предприятий.

В 2019 году формат таких встреч был несколько изменен: в рамках «недели оборонки» Путин стал посещать военные объекты, а вся серия таких встреч посвящалась определенному виду или роду войск Вооруженных сил РФ.

Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM
15:19 25.05.2021

Президент России Владимир Путин, открывая совещание с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса, отметил успешную работу по перевооружению Вооруженных сил России.

15:20 25.05.2021

В 2020 году все плановые мероприятия в армии и на флоте были выполнены. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и ВПК по военному строительству и развитию Вооружённых сил и вооружений РФ.

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15:20 25.05.2021

«Все виды и рода войск должны развиваться сбалансированно и системно», — подчеркнул президент России. Он потребовал учитывать самые современные разработки в области вооружения и тактики, имеющиеся в мире.

15:24 25.05.2021

Командующие общевойсковыми объединениями и объединениями ВВС и ПРО России получили боевой опыт в Сирийской Арабской Республике. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и ВПК по военному строительству и развитию Вооружённых сил и вооружений РФ.

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15:24 25.05.2021
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