«Неделя оборонки»: Путин проводит цикл совещаний в Сочи — все новости
Президент России Владимир Путин 25 мая начал цикл оборонных совещаний в Сочи. В течение всей недели в очном формате будут обсуждаться вопросы военного строительства и развития вооруженных сил и вооружений.
Напомним, подобные мероприятия на юге страны глава государства проводит дважды в год. Участие в них принимают руководство Минобороны РФ, ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также главные конструкторы этих предприятий.
В 2019 году формат таких встреч был несколько изменен: в рамках «недели оборонки» Путин стал посещать военные объекты, а вся серия таких встреч посвящалась определенному виду или роду войск Вооруженных сил РФ.
Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.
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Президент России Владимир Путин, открывая совещание с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса, отметил успешную работу по перевооружению Вооруженных сил России.
В 2020 году все плановые мероприятия в армии и на флоте были выполнены. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и ВПК по военному строительству и развитию Вооружённых сил и вооружений РФ.
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«Все виды и рода войск должны развиваться сбалансированно и системно», — подчеркнул президент России. Он потребовал учитывать самые современные разработки в области вооружения и тактики, имеющиеся в мире.
Командующие общевойсковыми объединениями и объединениями ВВС и ПРО России получили боевой опыт в Сирийской Арабской Республике. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и ВПК по военному строительству и развитию Вооружённых сил и вооружений РФ.
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«Предприятия ВПК и Министерство обороны наладили эффективное взаимодействие по поставкам и обслуживанию вооружения и техники на протяжении всего их жизненного цикла — от разработки и серийного производства до сервиса и ремонта», — отметил президент России.
Комплексы С-500 вскоре начнут поступать в эксплуатацию в российскую армию. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и ВПК по военному строительству и развитию Вооружённых сил и вооружений РФ.
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«Потенциальные риски и угрозы военной безопасности России в непосредственной близости от наших границ требуют от Вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности, поэтому мы продолжим совершенствование структуры и состава армии и флота, активное оснащение их современным вооружением, военной и специальной техникой, поддержим развитие потенциала оборонных предприятий и ведущих конструкторских бюро, которые разрабатывают и производят перспективные вооружения и технику», — заявил Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса.
В числе приоритетов Владимир Путин назвал сбалансированное и системное развитие всех видов Вооруженных сил РФ, совершенствование стратегических ядерных сил России, как ключевого фактора обеспечения безопасности страны.
Предприятия оборонно-промышленного комплекса и Минобороны смогли достичь эффективной координации. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и ВПК по военному строительству и развитию Вооружённых сил и вооружений РФ.
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Главнокомандующий Вооруженных сил РФ напомнил, что они первыми в мире получили гиперзвуковое оружие, в том числе комплекс «Авангард» с планирующим крылатым блоком. Более 160 полетов выполнено в рамках боевого дежурства с ракетным комплексом «Кинжал». «Нам необходимо развивать этот мощный задел, которым обладает Россия», — сказал Владимир Путин.
Президент потребовал определить перспективные системы вооружения, образцы, которые станут основой при подготовке новой госпрограммы вооружений на срок до 2034 года. «Эта работа уже началась, она должна быть выполнена качественно и в срок», — сказал Владимир Путин.
Угрозы военной безопасности требуют от России дальнейшего совершенствования армии и флота. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и ВПК по военному строительству и развитию Вооружённых сил и вооружений РФ.
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Испытания зенитных ракетных систем С-500 «Прометей» успешно завершаются. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
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Потенциал ядерной триады в Вооруженных силах России существенно укрепился. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
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Испытания зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей» близки к успешному завершению, заявил 25 мая президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий военно-промышленного комплекса.
При этом он рассказал, что более 70% полков ПВО вооружены системами С-400.
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Президент России Владимир Путин провёл первое совещание из серии встреч по оборонным вопросам. Обсуждались основные направления развития Вооружённых Сил на долгосрочный период. Видеозапись выступления президента с официального сайта Кремля.
https://twitter.com/KremlinRussia/status/1397184605619474432
Президент России Владимир Путин продолжит в среду, 26 мая, в Сочи серию совещаний с руководством Вооруженных сил РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Президент России традиционно дважды в год собирает в Сочи руководство Минобороны, ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также главных конструкторов этих предприятий.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса весенние оборонные совещания у президента Путина не состоялись. В июле президент провел ряд встреч, в том числе с курирующим «оборонку» вице-премьером Юрием Борисовым и министром обороны Сергеем Шойгу.
Осенняя серия оборонных совещаний состоялась в Сочи в очном формате в ноябре 2020 года. Тогда обсуждался комплекс вопросов, связанных с состоянием и перспективами развития стратегических ядерных сил России. В частности, речь шла о ходе оснащения вооруженных сил новыми системами управления стратегическим ядерным оружием, а также о состоянии глобальной системы контроля над вооружениями.