Москва, , 15:37 — REGNUM Испытания зенитных ракетных систем С-500 «Прометей» успешно завершаются. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Неделя оборонки»: Путин проводит цикл совещаний в Сочи — все новости»

По его словам, в более 70% ракетных полков ВКС России перевооружены на современные системы С-400. «На очереди постановка в войска комплексов С-500», — добавил глава государства.

Он отметил, что предприятия ОПК и Минобороны наладили взаимодействие по поставкам вооружения и обслуживания техники на протяжении всего их жизненного цикла.

Напомним, в апреле российские СМИ сообщили, что в Вооруженных силах России идет обучение первых боевых расчетов для зенитных ракетных систем С-500 «Прометей».

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны готовит первые боевые расчеты для ЗРС С-500 «Прометей»