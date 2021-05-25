Сочи, Краснодарский край, , 15:37 — REGNUM Угрозы военной безопасности требуют от России дальнейшего совершенствования армии и флота. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и ВПК по военному строительству и развитию Вооружённых сил и вооружений РФ.

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«Мы это хорошо понимаем: непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооружённых сил России постоянной и высокой боеготовности. Поэтому мы продолжим совершенствование структуры и состава армии и флота, активное оснащение их современным вооружением, военной и специальной техникой», — заявил Путин.

Он напомнил, что во время эпидемии ведущим оборонно-промышленным предприятиям была оказана серьёзная государственная поддержка, которая позволила сохранить производственную базу, перспективные заказы и квалифицированные уникальные кадры.

«Поддержим развитие потенциала оборонных предприятий и ведущих конструкторских бюро, которые разрабатывают, производят перспективные вооружения и технику», — подчеркнул президент.