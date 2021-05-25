Сочи, Краснодарский край, , 15:29 — REGNUM Комплексы С-500 вскоре начнут поступать в эксплуатацию в российскую армию. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и ВПК по военному строительству и развитию Вооружённых сил и вооружений РФ.

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«В воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди — постановка в войска комплексов С-500, испытания которого уже успешно завершились», — заявил Путин.