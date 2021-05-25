Москва, , 16:19 — REGNUM Испытания зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей» близки к успешному завершению, заявил 25 мая президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий военно-промышленного комплекса.

При этом он рассказал, что более 70% полков ПВО вооружены системами С-400.

«В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявлял, что Вооруженные силы России могут получить первые комплекты С-500 в 2021 году.

Напомним, ЗРС С-500 «Прометей» является средством уничтожения не только баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых крылатых ракет, самолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), но и низкоорбитальных спутников и космических аппаратов.

Тактико-технические данные новой ЗРС засекречены, однако ранее было заявлено, что она способна поражать цели на удалении до 600 км.

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