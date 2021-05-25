Сочи, Краснодарский край, , 15:20 — REGNUM В 2020 году все плановые мероприятия в армии и на флоте были выполнены. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и ВПК по военному строительству и развитию Вооружённых сил и вооружений РФ.

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«В прошлом году, несмотря на объективные проблемы, вызванные эпидемией коронавируса, все плановые мероприятия в армии и на флоте, включая боевую учёбу, были выполнены в полном объёме», — заявил Путин.

Поставленные задачи решались своевременно и чётко, поддерживалась боеготовность частей и подразделений, отметил он.

«Это вновь подтвердила проверка или проверки, проведённые во всех военных округах и на Северном флоте», — указал президент.