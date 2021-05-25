Сочи, Краснодарский край, , 15:31 — REGNUM Предприятия оборонно-промышленного комплекса и Минобороны смогли достичь эффективной координации. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и ВПК по военному строительству и развитию Вооружённых сил и вооружений РФ.

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«Предприятия оборонно-промышленного комплекса и Минобороны наладили эффективное взаимодействие по поставкам и обслуживанию техники на протяжении всего их жизненного цикла, то есть от разработки и серийного производства до сервиса и ремонта», — заявил Путин.