Москва, , 15:42 — REGNUM Потенциал ядерной триады в Вооруженных силах России существенно укрепился. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

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«В армию и на флот высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники. Так, серьезно укрепился потенциал ядерной триада», — сказал глава государства.

По его словам, военно-морскому флоту удалось успешно расширить свои боевые возможности. Это произошло за счет кораблей с крылатыми ракетами «Калибр».

Путин добавил, что на заключительной стадии испытания также находится корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон».

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