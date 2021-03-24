Тегеран, , 08:11 — REGNUM 23 марта президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем послании поздравил своего иранского коллегу Хасана Рухани по случаю наступления Нового года (Навруза). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем послании Рахмон отметил, что конструктивное сотрудничество двух сторон в дальнейшем будет расширяться одновременно с появлением новых вопросов, вызовов и угроз. Также таджикский президент выразил надежду на дальнейшее взаимодействие в областях, представляющих взаимный интерес.

Ранее министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин поздравил своего иранского коллегу Мохаммеда Джавада Зарифа с Наврузом.

«Навруз можно считать одним из самых благословенных праздников, объединивших людей с великими идеалами и ценностями, такими как дружба, сотрудничество, благотворительность, а также доброжелательность. Я с гордостью поздравляю Вас и ваших уважаемых коллег с наступлением Навруза, с возрождением природы», — написал Мухриддин.