Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин коснулись темы спорта во время рабочего ужина. К ней главы государств возвращаются довольно часто, отметил российский лидер на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета 17 мая.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС

«Мы с председателем Си Цзиньпином часто говорим о спорте. Мы сидели вчера за рабочим ужином в очень небольшом формате, буквально по четыре-пять человек с обеих сторон. И тоже говорили о спорте. Причем посвятили этому достаточно немало времени», — заявил Путин.

Он добавил, что вопросы спорта всегда находятся и будут находиться в фокусе внимания двух глав государств.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале на Амуре прошел двухдневный II Международный фестиваль зимних видов спорта, участие в котором принимали российские и китайские автогонщики. Первыми выступили пилоты в категории трофи-рейды, затем состоялись грузовые финалы в трофи. Завершили соревнования владельцы джипов без ограничений по объему двигателя также в категории трофи-рейд.

В тот же месяц китайские спортсменыприняли участие в «Играх будущего», которые прошли в Казани. Тогда чемпион из КНР Дин Цун решил закупить матрешек на деньги, которые вместе с командой выиграл в рамках турнира по Dota 2. Он отметил, что зрители в России продемонстрировали хорошее отношение к его команде.