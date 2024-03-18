Донецк, 18 марта, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Пределы «санитарной зоны» вокруг ДНР будут зависеть от дальнобойности поставленного западными странами Киеву оружия. Об этом 18 марта заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Как напомнил Пушилин, согласно конституции ДНР, территория республики определяется административными границами бывшей Донецкой области.

«Соответственно, «санитарная зона» должна находиться по территории по крайней мере Днепропетровской области. Но опять же с учётом того вооружения, которое будет на тот момент у противника, с учётом дальности», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 марта президент России Владимир Путин заявил, что с учётом атак украинской армии на Белгородскую область не исключена вероятность создания «санитарной зоны» на прилегающих к ней территориях. По его словам, российская сторона вынуждена будет предпринять такие действия, когда посчитает это целесообразным.

Путин 31 января заявил о необходимости отодвинуть от границ России демилитаризованную зону на Украине. Он уточнил, что её нужно создать на удалении, обеспечивающем безопасность мирного населения от обстрелов.

Глава государства уточнил, что Вооружённые силы России сейчас отодвигают ВСУ от жизненно важных российских населённых пунктов. Он также заверил, что Москва не забудет преступлений киевского режима против мирных россиян.