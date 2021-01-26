Татьянин день 2021 года празднуется в условиях пандемии. Вместе с тем в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин пообщается со студентами. Напомним, в прошлые годы он предпочитал общаться со студентами в неформальной обстановке, нередко совершая в этот день поездки в регионы.

В России 25 января отмечается Татьянин день — главный праздник студентов. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, в связи с чем возникло второе название праздника — Татьянин день. В 2005 году по указу президента России праздник стал официальным.

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Президент России Владимир Путин 25 января — в День российского студенчества — планирует пообщаться со студентами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем российского студенчества, а Татьян — с именинами.

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В Москве 25 января традиционно отметят День российского студенчества. Впервые в 2021 году Татьянин день пройдет в режиме онлайн, сообщается на портале мэра столицы.

Музей Победы на Поклонной горе в Москве ко Дню студента подготовил онлайн-программу о подвигах молодых людей в годы Великой Отечественной войны, сообщается на портале мэра столицы.

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Российские студенты 25 января празднуют Татьянин день (День российского студенчества). Как сообщили ИА REGNUM в администрации Томской области, в регионе на сегодняшний день обучаются 58,3 тысячи студентов в шести государственных университетах, одном частном вузе и трёх филиалах иногородних университетов.

В Хакасии к Татьянину дню подсчитали студентов. Как сообщили ИА REGNUM 25 января в Красноярскстате, в республике на начало 2020/21 учебного года действовали одно самостоятельное высшее учебное заведение и два филиала вузов.

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В Красноярском крае на начало 2020/21 учебного года действовало восемь самостоятельных высших учебных заведений и восемь филиалов университетов.

Губернатор Приморья Олег Кожемяк о, поздравляя студентов с Днём Татьяны, в рамках акции «Лайк на удачу» предложил им делиться своими результатами зимней сессии в социальных сетях.

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей республики с Днём российского студенчества, отметив, что перед системой профобразования стоят серьёзные задачи, связанные с подготовкой востребованных квалифицированных кадров, отвечающих требованиям современного рынка труда как в части образовательных программ, так и в части их материально-технического оснащения.

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В Москве за последние 20 лет именем Татьяна были названы 9 тысяч новорожденных девочек, сообщается на портале мэра столицы.

Глава Чувашии Олег Николаев в своём поздравлении с Днём российского студенчества отмечает, что «успехи каждого» из учащихся, «победы и достижения являются успехом Чувашии и прочным фундаментом для дальнейшего развития республики».

В Чебоксарах 25 января пройдет заседание молодёжного правительства при администрации Московского района города, участники которого обсудят совместную работу на 2021 год. В частности, будут обсуждены мероприятия, посвящённые Году науки и технологий в России и Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

«Студенчество — это дружное братство, единое по духу и стремлениям. Каждый из вас мечтает найти свой жизненный путь и успешно реализоваться в выбранной профессии. Вы молоды, энергичны и инициативны. Когда как не в студенческие годы пробовать свои силы и искать что-то интересное для себя в разных сферах. Со своей стороны, региональные власти готовы поддержать вас во всех добрых начинаниях. Дерзайте, активно приобретайте новые знания и опыт, смело стремитесь в будущее и не пасуйте перед трудностями! Пусть впереди вас ждут только победы!»

25 января Чувашия впервые присоединится к фестивалю «Спортивная студенческая ночь». Мероприятие, организованное Министерством спорта России и Ассоциацией спортивных студенческих клубов страны, пройдет в формате массового катания на коньках. Местом проведения фестиваля в Чувашии станет столичный стадион «Олимпийский». В программе — показательные выступления и мастер-классы воспитанников региональных федераций хоккея и фигурного катания.

09:49 25.01.2021

В МГУ имени М. В. Ломоносова состоятся праздничные мероприятия, приуроченные к 266-летней годовщине со Дня основания Московского университета и Дню российского студенчества, сообщается на сайте вуза.

Программа праздничных мероприятий:

25 января

Актовое заседание, посвященное 266-й годовщине со дня основания Московского университета.Смотрите прямую трансляцию на сайтеhttp://2021.msu.ru/tatday

26 января

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26−28 января

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09:56 25.01.2021 Если День российского студенчества празднуется 25 января, то Международный день студентов отмечается 17 ноября.

09:59 25.01.2021 В регионах России проведут мероприятия, в том числе офлайн, в День студента. В числе запланированных мероприятий — «Спортивная студенческая ночь», «Снежный десант РСО» и #ПоступайКакЗнаешь.

10:00 25.01.2021 «Спортивная студенческая ночь 2021» начнется со встречи за круглым столом в Москве представителей студенческих спортклубов и спортивных лиг с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и министром спорта Олегом Матыциным. Они примут участие в товарищеском хоккейном матче чемпионата Студенческой хоккейной лиги. По сообщению ТАСС, мероприятия «Спортивной студенческой ночи» пройдут в Воронеже, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Казани, Курске, Орле, Петрозаводске, Архангельске, Симферополе, всего — в городах 17 регионов.

10:01 25.01.2021 Всероссийской патриотической акцией «Снежный десант РСО» отметят День студента в Омской, Курской, Челябинской и Брянской областях, в Карелии и в Краснодарском крае. Молодые люди из студенческих отрядов проведут флешмоб, окажут шефскую помощь сельскому населению, проведут открытые уроки для старшеклассников.

10:02 25.01.2021 Губернатор Магаданской области Сергей Носов поздравил молодежь, преподавателей с Днём российского студенчества, отметив, что задор, желание созидать, инициатива и талант — все эти качества отличают студентов Колымы. Подробности в материале: На Колыме насчитали более шести тысяч студентов

10:02 25.01.2021 По информации Молодежной общероссийской общественной организации РСО, в прошлом году акцию «Снежный десант РСО» поддержали 64 региона России, в ней приняли участие 7062 студента, в этом году в связи с пандемией несколько регионов еще оценивают свои возможности и готовность подключиться к акции. Активисты Российского движения школьников (РДШ) в День студента придут к вузам и построят из снега большие фигуры в виде зачеток. Процесс постройки арт-объектов будут снимать на видео, завершив работу, ребята должны будут прокричать «Поступай, как знаешь!», призывая к осознанному выбору профессии. Акция пройдет в Москве у главного здания МГУ на Воробьевых горах, присоединятся к ней школьники и студенты из Мурманска, Сыктывкара и Самары. Авторы пяти лучших видео, выбранные представителями РДШ, получат призы. На университетской площади у МГУ участники возведут из льда большую зачетку, снежные фигуры, отмечает ТАСС.

10:11 25.01.2021 Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв поздравил студентов, аспирантов и преподавателей с Татьяниным днём, добавив, что вузы и техникумы края всегда были кузницей кадров для дальневосточных регионов. Почти 78 тыс. студентов учатся в 45 образовательных учреждениях. Обучение ведётся более чем по 250 направлениям и специальностям. Читайте также: В Хабаровском крае назвали количество студентов

10:13 25.01.2021 Губернатор Красноярского края Александр Усс и спикер регионального Заксобрания Дмитрий Свиридов поздравили красноярских студентов с Днём российского студенчества. «Желаем вам здоровья и счастья, профессионального роста и личностного развития. Уверены, у вас хватит смелости, упорства, силы характера для взятия самых больших высот! Пусть исполняются ваши добрые желания, пусть сбываются заветные мечты!» — говорится в поздравлении.

10:16 25.01.2021 Около 60% опрошенных российских студентов заявили о том, что готовы открыть собственный бизнес. Об этом сообщила 25 января пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

10:19 25.01.2021 Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил с Днём российского студенчества: «Дорогие студенты педагогических вузов и колледжей — все те, кто учится сейчас, в невероятно интересное время для получения знаний! День российского студенчества, Татьянин день, традиционно празднуется с размахом, весело и позитивно, заряжая молодёжь энергией для учебы и насыщенной студенческой жизни. В этом празднике сочетаются и непременное студенческое озорство, и интеллектуальные шутки, и стремление реализовать себя по максимуму. Искренне желаю всем студентам настойчивости, жизнелюбия и открытости миру. Живите на полную мощность — учитесь, занимайтесь тем, в чём талантливы, реализуйте смелые идеи, верьте в себя и свои мечты. Не жалейте сил и времени на своё образование, учитесь лучшему у лучших, следите за тем, какие знания нужны в современном мире, будьте по-хорошему жадными до них — и вас обязательно ждёт успех в выбранном деле! Друзья, в студенческие годы закладывается очень многое. Ваши преподаватели передают вам знания, опыт, любовь к профессии. Ваши университетские друзья станут надёжной опорой и поддержкой на всю жизнь. В Татьянин день принято поздравлять не только студентов, но и профессорско-преподавательский состав. Уважаемые коллеги, примите мои самые искренние поздравления и пожелания работать с умными, ответственными, увлечёнными студентами!»

10:23 25.01.2021 Источник: onf.ru В преддверии Дня студента всероссийская команда «Молодежки ОНФ» в регионах организовала квесты и бесплатные катания на катках. Акция «Татьянка» стартовала в Магадане. Викторины под названием «Моя Россия. Страна, которой горжусь!» с розыгрышами билетов на каток накануне прошли в Смоленске, праздничную эстафету подхватила Москва.

10:24 25.01.2021 «Молодежка ОНФ» всегда отмечает День студентов ярко. Во многих регионах мы проводим акцию «Татьянка» и 25 января, и накануне. Сделано это с целью, чтобы как можно больше студентов смогли почувствовать настроение праздника. И видим, что желающих получить бесплатные билеты на каток гораздо больше, чем мы думали. Видно, что студенты соскучились друг по другу, по общению, по встречам. Многие из-за ограничительных мер уже долгое время никуда не выбирались с друзьями. Участники «Молодежки ОНФ» делают все, чтобы предпраздничные выходные и День студента ребята запомнили», — сказал заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

10:24 25.01.2021 «Мы спрашиваем немного о географии, немного о культуре, об истории родной страны и приятно, что почти по каждому вопросу студентам есть что сказать. Даже если мы видим, что человек растерялся и дал неправильный ответ, но у него есть большое желание победить, мы с удовольствием дарим билеты», — отметил участник «Молодежки ОНФ» в Московской области Антон Выборнов. Напомним, победители получают возможность бесплатно покататься на катках ВДНХ, парка Горького и ГУМ-Катке.

10:39 25.01.2021 Накануне Татьянина дня группа «Интерфакс» в рамках проекта «Национальный рейтинг университетов» (НРУ) представила третий ежегодный рейтинг российских университетов, реализующих образовательные программы по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» (ГМУ). Пятерку лучших университетов, обучающих будущих управленцев, возглавил бессменный лидер рейтинга — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Второе место заняла Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), третье — Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), на четвертой позиции — Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, на пятой — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ). Всего в рейтинг вошли 50 российских вузов.

10:45 25.01.2021 Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил жителей региона с Днём российского студенчества. В 2019 — 2020 учебном году в регионе действовали 10 государственных и 3 негосударственных образовательных организаций высшего образования. Также в Калужской области есть 25 государственных и муниципальных организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, в которых в 2019 — 2020 учебном году обучались 15,5 тыс. студентов. Читайте также: Шапша поздравил молодых калужан с Днём российского студенчества

11:10 25.01.2021 Студенты. Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

11:20 25.01.2021 25 января в актовом зале главного здания Московского госуниверситета состоится вручение премий лучшим ученым вуза — лауреатам премий имени Ломоносова и Шувалова, а также стипендиатам МГУ. Прозвучат поздравления от космонавтов с МКС, покажут уникальные реликвии Императорского Московского университета.

11:21 25.01.2021 В Ульяновском государственном педагогическом университете (УлГПУ) имени И. Н. Ульянова пройдет ежегодный региональный конкурс вокалистов «Песенный марафон в Татьянин день». В этом году мероприятие впервые пройдет в онлайн-формате, но, по мнению организаторов, это не отразится ни на количестве участников, ни на качестве исполнения.

11:23 25.01.2021 Праздничную иллюминацию включат на телебашне в Нижнем Новгороде 25 января с 19:00 до 00:00 (мск) в честь Дня российского студенчества.

11:26 25.01.2021 Cтуденты в России рассчитывают в среднем на зарплату от 21,6 тыс. до 37 тыс. руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование HeadHunter. Несмотря на учебу, большинство учащихся вузов сообщили, что готовы трудиться полный рабочий день.

11:27 25.01.2021 Студенты [Алексей Колчин © ИА REGNUM]

11:29 25.01.2021 Согласно исследованию HeadHunter, большинство учащихся вузов готовы трудиться полный рабочий день, несмотря на учебу. Чаще всего в 2020 году студенты искали работу «начинающим специалистом» (11%), продавцом-консультантом (4,3%) и администратором (4,2%). Самые популярные профессиональные области по доле резюме — «начало карьеры» (18%), «наука и образование» (11%), «спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (10%). На полную занятость готовы 87% студентов, 31% ищет работу с частичной занятостью, проектная работа интересует 8% студентов, стажировки искали 7% учащихся вузов. Заниматься волонтерством готовы 2% студентов. Полный рабочий день интересует 81% студентов, вакансии со сменным и гибким графиком ищет 29% и 33% учащихся соответственно. 20% молодых специалистов хотят работать удаленно, 5% студентов ищут работу вахтовым методом.

11:45 25.01.2021 Группа компаний «ЭФКО» и АНО «Россия — страна возможностей» провели опрос 10 тысяч студентов российских вузов и выяснили, как они относятся к стажировкам и мечтают ли начать свой бизнес. Так, 61% студентов со всей страны рассматривают возможность начать свое дело, при этом четверть из них хотят стать предпринимателями в ближайшее время. Читайте также: Опрос: более 60% российских студентов планируют стать предпринимателями

11:50 25.01.2021 Татьянин день в Московском университете. msu.ru

12:23 25.01.2021 Компании VisionLabs и Examus, резиденты кластера информационных технологий фонда «Сколково», разработали систему на основе компьютерного зрения LUNA Exam, которая включает систему онлайн слежения за экзаменом Examus и биометрическую верификацию. Решение позволит проводить экзамены и тестирования в вузах без списываний и подлогов, сообщает ТАСС.

13:08 25.01.2021 В Ростовской области традиционный студенческий бал, которые обычно проходит в Татьянин день в Новочеркасске, отменён из-за COVID-19. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил донской губернатор Василий Голубев. Читайте подробнее: В Ростовской области из-за коронавируса отменили студенческий бал

13:13 25.01.2021 В Туве на начало 2020/21 учебного года действовали одно самостоятельное высшее учебное заведение и один филиал вуза. Общая численность студентов достигла почти 5,2 тыс. человек, почти две трети которых составляют женщины. Подробности в материале: В Туве число студентов в 2020 году выросло почти на 5%