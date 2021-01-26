Татьянин день в России: Путин общается со студентами — трансляция
В России 25 января отмечается Татьянин день — главный праздник студентов. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, в связи с чем возникло второе название праздника — Татьянин день. В 2005 году по указу президента России праздник стал официальным.
Татьянин день 2021 года празднуется в условиях пандемии. Вместе с тем в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин пообщается со студентами. Напомним, в прошлые годы он предпочитал общаться со студентами в неформальной обстановке, нередко совершая в этот день поездки в регионы.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Президент России Владимир Путин 25 января — в День российского студенчества — планирует пообщаться со студентами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Студенты. Мозаика. Метро Киевская. Москва. Григорий Фадеев © ИА Красная Весна
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем российского студенчества, а Татьян — с именинами.
«Идите уверенно к поставленной цели, будьте верны призванию и преодолевайте трудности», — цитирует Володина сайт Госдумы.
В Москве 25 января традиционно отметят День российского студенчества. Впервые в 2021 году Татьянин день пройдет в режиме онлайн, сообщается на портале мэра столицы.
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Музей Победы на Поклонной горе в Москве ко Дню студента подготовил онлайн-программу о подвигах молодых людей в годы Великой Отечественной войны, сообщается на портале мэра столицы.
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Российские студенты 25 января празднуют Татьянин день (День российского студенчества). Как сообщили ИА REGNUM в администрации Томской области, в регионе на сегодняшний день обучаются 58,3 тысячи студентов в шести государственных университетах, одном частном вузе и трёх филиалах иногородних университетов.
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В Хакасии к Татьянину дню подсчитали студентов. Как сообщили ИА REGNUM 25 января в Красноярскстате, в республике на начало 2020/21 учебного года действовали одно самостоятельное высшее учебное заведение и два филиала вузов.
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В Красноярском крае на начало 2020/21 учебного года действовало восемь самостоятельных высших учебных заведений и восемь филиалов университетов.
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Губернатор Приморья Олег Кожемяко, поздравляя студентов с Днём Татьяны, в рамках акции «Лайк на удачу» предложил им делиться своими результатами зимней сессии в социальных сетях.
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Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей республики с Днём российского студенчества, отметив, что перед системой профобразования стоят серьёзные задачи, связанные с подготовкой востребованных квалифицированных кадров, отвечающих требованиям современного рынка труда как в части образовательных программ, так и в части их материально-технического оснащения.
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В Москве за последние 20 лет именем Татьяна были названы 9 тысяч новорожденных девочек, сообщается на портале мэра столицы.
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Глава Чувашии Олег Николаев в своём поздравлении с Днём российского студенчества отмечает, что «успехи каждого» из учащихся, «победы и достижения являются успехом Чувашии и прочным фундаментом для дальнейшего развития республики».
В Чебоксарах 25 января пройдет заседание молодёжного правительства при администрации Московского района города, участники которого обсудят совместную работу на 2021 год. В частности, будут обсуждены мероприятия, посвящённые Году науки и технологий в России и Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.
Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Законодательного собрания региона Владимир Варнавский поздравили омских студентов с праздником:
«Студенчество — это дружное братство, единое по духу и стремлениям. Каждый из вас мечтает найти свой жизненный путь и успешно реализоваться в выбранной профессии. Вы молоды, энергичны и инициативны. Когда как не в студенческие годы пробовать свои силы и искать что-то интересное для себя в разных сферах. Со своей стороны, региональные власти готовы поддержать вас во всех добрых начинаниях. Дерзайте, активно приобретайте новые знания и опыт, смело стремитесь в будущее и не пасуйте перед трудностями! Пусть впереди вас ждут только победы!»
25 января Чувашия впервые присоединится к фестивалю «Спортивная студенческая ночь». Мероприятие, организованное Министерством спорта России и Ассоциацией спортивных студенческих клубов страны, пройдет в формате массового катания на коньках. Местом проведения фестиваля в Чувашии станет столичный стадион «Олимпийский». В программе — показательные выступления и мастер-классы воспитанников региональных федераций хоккея и фигурного катания.
В МГУ имени М. В. Ломоносова состоятся праздничные мероприятия, приуроченные к 266-летней годовщине со Дня основания Московского университета и Дню российского студенчества, сообщается на сайте вуза.
Программа праздничных мероприятий:
25 января
- Актовое заседание, посвященное 266-й годовщине со дня основания Московского университета.Смотрите прямую трансляцию на сайтеhttp://2021.msu.ru/tatday
26 января
26−28 января
Если День российского студенчества празднуется 25 января, то Международный день студентов отмечается 17 ноября.
В регионах России проведут мероприятия, в том числе офлайн, в День студента. В числе запланированных мероприятий — «Спортивная студенческая ночь», «Снежный десант РСО» и #ПоступайКакЗнаешь.
«Спортивная студенческая ночь 2021» начнется со встречи за круглым столом в Москве представителей студенческих спортклубов и спортивных лиг с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и министром спорта Олегом Матыциным. Они примут участие в товарищеском хоккейном матче чемпионата Студенческой хоккейной лиги. По сообщению ТАСС, мероприятия «Спортивной студенческой ночи» пройдут в Воронеже, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Казани, Курске, Орле, Петрозаводске, Архангельске, Симферополе, всего — в городах 17 регионов.
Всероссийской патриотической акцией «Снежный десант РСО» отметят День студента в Омской, Курской, Челябинской и Брянской областях, в Карелии и в Краснодарском крае. Молодые люди из студенческих отрядов проведут флешмоб, окажут шефскую помощь сельскому населению, проведут открытые уроки для старшеклассников.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов поздравил молодежь, преподавателей с Днём российского студенчества, отметив, что задор, желание созидать, инициатива и талант — все эти качества отличают студентов Колымы.
Подробности в материале: На Колыме насчитали более шести тысяч студентов
По информации Молодежной общероссийской общественной организации РСО, в прошлом году акцию «Снежный десант РСО» поддержали 64 региона России, в ней приняли участие 7062 студента, в этом году в связи с пандемией несколько регионов еще оценивают свои возможности и готовность подключиться к акции. Активисты Российского движения школьников (РДШ) в День студента придут к вузам и построят из снега большие фигуры в виде зачеток. Процесс постройки арт-объектов будут снимать на видео, завершив работу, ребята должны будут прокричать «Поступай, как знаешь!», призывая к осознанному выбору профессии.
Акция пройдет в Москве у главного здания МГУ на Воробьевых горах, присоединятся к ней школьники и студенты из Мурманска, Сыктывкара и Самары. Авторы пяти лучших видео, выбранные представителями РДШ, получат призы. На университетской площади у МГУ участники возведут из льда большую зачетку, снежные фигуры, отмечает ТАСС.
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв поздравил студентов, аспирантов и преподавателей с Татьяниным днём, добавив, что вузы и техникумы края всегда были кузницей кадров для дальневосточных регионов. Почти 78 тыс. студентов учатся в 45 образовательных учреждениях. Обучение ведётся более чем по 250 направлениям и специальностям.
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Губернатор Красноярского края Александр Усс и спикер регионального Заксобрания Дмитрий Свиридов поздравили красноярских студентов с Днём российского студенчества.
«Желаем вам здоровья и счастья, профессионального роста и личностного развития. Уверены, у вас хватит смелости, упорства, силы характера для взятия самых больших высот! Пусть исполняются ваши добрые желания, пусть сбываются заветные мечты!» — говорится в поздравлении.
Около 60% опрошенных российских студентов заявили о том, что готовы открыть собственный бизнес. Об этом сообщила 25 января пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил с Днём российского студенчества:
«Дорогие студенты педагогических вузов и колледжей — все те, кто учится сейчас, в невероятно интересное время для получения знаний!
День российского студенчества, Татьянин день, традиционно празднуется с размахом, весело и позитивно, заряжая молодёжь энергией для учебы и насыщенной студенческой жизни. В этом празднике сочетаются и непременное студенческое озорство, и интеллектуальные шутки, и стремление реализовать себя по максимуму.
Искренне желаю всем студентам настойчивости, жизнелюбия и открытости миру. Живите на полную мощность — учитесь, занимайтесь тем, в чём талантливы, реализуйте смелые идеи, верьте в себя и свои мечты.
Не жалейте сил и времени на своё образование, учитесь лучшему у лучших, следите за тем, какие знания нужны в современном мире, будьте по-хорошему жадными до них — и вас обязательно ждёт успех в выбранном деле!
Друзья, в студенческие годы закладывается очень многое. Ваши преподаватели передают вам знания, опыт, любовь к профессии. Ваши университетские друзья станут надёжной опорой и поддержкой на всю жизнь.
В Татьянин день принято поздравлять не только студентов, но и профессорско-преподавательский состав. Уважаемые коллеги, примите мои самые искренние поздравления и пожелания работать с умными, ответственными, увлечёнными студентами!»
Источник: onf.ru
В преддверии Дня студента всероссийская команда «Молодежки ОНФ» в регионах организовала квесты и бесплатные катания на катках. Акция «Татьянка» стартовала в Магадане. Викторины под названием «Моя Россия. Страна, которой горжусь!» с розыгрышами билетов на каток накануне прошли в Смоленске, праздничную эстафету подхватила Москва.
«Молодежка ОНФ» всегда отмечает День студентов ярко. Во многих регионах мы проводим акцию «Татьянка» и 25 января, и накануне. Сделано это с целью, чтобы как можно больше студентов смогли почувствовать настроение праздника. И видим, что желающих получить бесплатные билеты на каток гораздо больше, чем мы думали. Видно, что студенты соскучились друг по другу, по общению, по встречам. Многие из-за ограничительных мер уже долгое время никуда не выбирались с друзьями. Участники «Молодежки ОНФ» делают все, чтобы предпраздничные выходные и День студента ребята запомнили», — сказал заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.
«Мы спрашиваем немного о географии, немного о культуре, об истории родной страны и приятно, что почти по каждому вопросу студентам есть что сказать. Даже если мы видим, что человек растерялся и дал неправильный ответ, но у него есть большое желание победить, мы с удовольствием дарим билеты», — отметил участник «Молодежки ОНФ» в Московской области Антон Выборнов.
Напомним, победители получают возможность бесплатно покататься на катках ВДНХ, парка Горького и ГУМ-Катке.
Накануне Татьянина дня группа «Интерфакс» в рамках проекта «Национальный рейтинг университетов» (НРУ) представила третий ежегодный рейтинг российских университетов, реализующих образовательные программы по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» (ГМУ).
Пятерку лучших университетов, обучающих будущих управленцев, возглавил бессменный лидер рейтинга — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Второе место заняла Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), третье — Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), на четвертой позиции — Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, на пятой — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ).
Всего в рейтинг вошли 50 российских вузов.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил жителей региона с Днём российского студенчества. В 2019 — 2020 учебном году в регионе действовали 10 государственных и 3 негосударственных образовательных организаций высшего образования. Также в Калужской области есть 25 государственных и муниципальных организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, в которых в 2019 — 2020 учебном году обучались 15,5 тыс. студентов.
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25 января в актовом зале главного здания Московского госуниверситета состоится вручение премий лучшим ученым вуза — лауреатам премий имени Ломоносова и Шувалова, а также стипендиатам МГУ. Прозвучат поздравления от космонавтов с МКС, покажут уникальные реликвии Императорского Московского университета.
В Ульяновском государственном педагогическом университете (УлГПУ) имени И. Н. Ульянова пройдет ежегодный региональный конкурс вокалистов «Песенный марафон в Татьянин день». В этом году мероприятие впервые пройдет в онлайн-формате, но, по мнению организаторов, это не отразится ни на количестве участников, ни на качестве исполнения.
Праздничную иллюминацию включат на телебашне в Нижнем Новгороде 25 января с 19:00 до 00:00 (мск) в честь Дня российского студенчества.
Cтуденты в России рассчитывают в среднем на зарплату от 21,6 тыс. до 37 тыс. руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование HeadHunter. Несмотря на учебу, большинство учащихся вузов сообщили, что готовы трудиться полный рабочий день.
Согласно исследованию HeadHunter, большинство учащихся вузов готовы трудиться полный рабочий день, несмотря на учебу.
Чаще всего в 2020 году студенты искали работу «начинающим специалистом» (11%), продавцом-консультантом (4,3%) и администратором (4,2%). Самые популярные профессиональные области по доле резюме — «начало карьеры» (18%), «наука и образование» (11%), «спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (10%).
На полную занятость готовы 87% студентов, 31% ищет работу с частичной занятостью, проектная работа интересует 8% студентов, стажировки искали 7% учащихся вузов. Заниматься волонтерством готовы 2% студентов.
Полный рабочий день интересует 81% студентов, вакансии со сменным и гибким графиком ищет 29% и 33% учащихся соответственно. 20% молодых специалистов хотят работать удаленно, 5% студентов ищут работу вахтовым методом.
Группа компаний «ЭФКО» и АНО «Россия — страна возможностей» провели опрос 10 тысяч студентов российских вузов и выяснили, как они относятся к стажировкам и мечтают ли начать свой бизнес. Так, 61% студентов со всей страны рассматривают возможность начать свое дело, при этом четверть из них хотят стать предпринимателями в ближайшее время.
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Компании VisionLabs и Examus, резиденты кластера информационных технологий фонда «Сколково», разработали систему на основе компьютерного зрения LUNA Exam, которая включает систему онлайн слежения за экзаменом Examus и биометрическую верификацию. Решение позволит проводить экзамены и тестирования в вузах без списываний и подлогов, сообщает ТАСС.
В Ростовской области традиционный студенческий бал, которые обычно проходит в Татьянин день в Новочеркасске, отменён из-за COVID-19. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил донской губернатор Василий Голубев.
Читайте подробнее: В Ростовской области из-за коронавируса отменили студенческий бал
В Туве на начало 2020/21 учебного года действовали одно самостоятельное высшее учебное заведение и один филиал вуза. Общая численность студентов достигла почти 5,2 тыс. человек, почти две трети которых составляют женщины.
Подробности в материале: В Туве число студентов в 2020 году выросло почти на 5%
Ко Дню российского студента служба статистики Бурятии опубликовала данные по числу студентов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, всего в высших и средних специальных учебных заведениях республики обучается 47,7 тыс. человек.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в День студента поделился с подписчиками своим опытом в обучении резьбе по кости.
Фото: https://vk.com/a.tsybulskiy
Государственный Эрмитаж в честь главного праздника российского студенчества музей подготовил подарок — право бесплатного посещения экспозиции Главного штаба для студентов. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе музея.
Читайте подробнее: Эрмитаж к Татьяниному дню разрешил студентам бесплатно посетить Генштаб
Вице-премьер России Татьяна Голикова поздравила студентов и преподавателей с Днем российского студенчества. Об этом 25 января сообщили в секретариате вице-премьера.
Читайте также: Голикова поздравила студентов с Татьяниным днём
Владимир Путин начал встречу со студентами.
Президент РФ Владимир Путин 25 января, в День российского студенчества, в режиме видеоконференции проводит встречу со студентами. Цитата из видео. kremlin.ru
Владимир Путин — студентам: «От всей души поздравляю вас, всех учащихся, студентов, аспирантов отечественных вузов, да и выпускников разных лет с праздником российского студенчества. Желаю успехов в жизни, в учебе, в профессии разумеется».
Президент пожелал «крепкого здоровья и вам, вашим родным, близким друзьям».
«Любви, вы люди молодые все, любви и надежных хороших друзей», — пожелал Путин.
Путин поблагодарил студентов, аспирантов, преподавателей, что откликнулись на призыв Миндрава и продолжают работать в ковидных госпиталях.
В период противоэпидемических ограничений возникли объективные трудности для организации занятий в вузах. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции со студентами в День российского студенчества.
Об этом: Путин: «дистанционка» не могла не сказаться на качестве образования
На связь со студентами президент вышел из резиденции Завидово в Тверской области.
Дистанционные формы обучения в России в основном носят временный характер и не станут основным форматом. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции со студентами в День российского студенчества.
Подробности в материале: Путин: дистанционное обучение — это временная мера
Путин попросил депутатов ускорить принятие законопроекта, расширяющего автономию вузов.
«Студенты могут получать несколько квалификаций, после второго курса менять профиль обучения, переходить на другие факультеты».
Эпидемиологическая ситуация в России постепенно стабилизируется. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции со студентами в День российского студенчества.
Подробности в материале: Путин поблагодарил власти Москвы за стабилизацию ситуации с коронавирусом
После двух вопросов от студенток Казанского медицинского университета следующий вопрос прозвучал из Самары.
Всего во встрече президента принимают участие представители университетов и других высших учебных заведений Казани, Уфы, Смоленска, Самары, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Крыма и Мордовии.
Стабилизация ситуации с коронавирусом в России открывает возможности для постепенно снятия ограничений, в том числе в сфере образования. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции со студентами в День российского студенчества.
Читайте также: Путин: эпидемическая обстановка позволяет аккуратно снимать ограничения
В России стабилизируется эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса. Об этом 25 января заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами, проходящей в режиме видеоконференции.
Подробности в материале: Путин: эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется
Возможно ли предусмотреть бюджетное финансирование поездок на соревнования, проживание, питание для студенческих спортивных команд? — спросил студент из Смоленска.
«Конечно, это надо делать», — ответил Путин, отметив, что если уж нашли деньги на инфраструктутру, то и на форму, поездки, питание найти можно. И дал поручение изучить данный вопрос, подчеркнув, что сами вузы тоже не должны жадничать и изыскать средства из внебюджетных источников.
Вопрос о дворце в Геленджике.
В новом учебном году в 2021 году будет дополнительно выделено почти 34 тыс. бюджетных мест. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции со студентами в День российского студенчества.
Читайте также: Путин рассказал, сколько выпускников смогут поступить на бюджетные места
Путин заявил, что приписываемый ему в «расследовании» Навального дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам.
Путин прокомментировал фильм, в котором рассказано о якобы принадлежащем президенту дворце в Геленджике:
«Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!» — заявил Путин.
Информация о том, что президенту России принадлежит дворец в Геленджике, не соответствует действительности. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции со студентами в День российского студенчества.
Подробности в материале: Путин прокомментировал фильм о дворце в Геленджике
«Это монтаж, компиляция», — сказал Путин о фильме, в том числе комментируя якобы фото его плавания баттерфляем в бассейне из «расследования».
«Скучно, девочки», — резюмировал он.
Российская вакцина от коронавируса прошла регистрацию в 13 странах мира. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил 25 января на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.
Читайте подробнее: Власти 13 государств зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19
Фильм о дворце президента России в Геленджике является компиляцией не связанных друг с другом эпизодов. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции со студентами в День российского студенчества.
Подробности в материале: «Компиляция и монтаж» — Путин о фильме про дворец в Геленджике
Из всего, что есть в фильме про дворец в Геленджике, якобы принадлежащем президенту России, самого Путин заинтересовал лишь один момент. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции со студентами в День российского студенчества.
Читайте подробнее: Путин рассказал, что его заинтересовало в фильме про дворец в Геленджике
Президент России Владимир Путин заинтересовался темой виноделия и хотел бы работать в этой сфере. Об этом 25 января он заявил на видеоконференции со студентами в День российского студенчества.
Об этом: Путин рассказал, кем хочет работать после ухода с поста президента России
На ближайшие десятилетия структура потребления в мировой энергетике вряд ли подвергнется значительным трансформациям. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции со студентами в День российского студенчества.
Подробности в материале: Путин призвал не ждать резких изменений в мировой энергетике
Высказывать свою позицию граждане должны только в установленных законом рамках. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции со студентами в День российского студенчества, комментируя протесты, прошедшие в городах России 23 января 2021 года.
Об этом: Путин прокомментировал прошедшие 23 января протесты
Вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции недопустимо, женщинами и детьми прикрываются террористы. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 25 января в ходе встречи со студентами, комментируя недавние несогласованные митинги в ряде городов.
«Ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних», — подчеркнул глава государства.
Читайте также: Путин сравнил с терроризмом вовлечение детей в незаконный протест
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днем, который в России отмечается 25 января. Он заявил об этом 25 января в ходе встречи в режиме видеоконференции с учащимися вузов.
Читайте также: Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днем
Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил жителей республики с Днём российского студенчества отметив, что вузы имеют большое значение в жизни страны. В настоящее время студенты получают высшее образование в Калмыцком государственном университете имени Городовикова, а также филиалах Московской академии экономики и права, Московского финансово-промышленного университета «Синергия» и Российского государственного гуманитарного университета. Глава республики пожелал будущим специалистам «преодоления новых высот и достижения всех поставленных целей», а также успехов.
Подробности в материале: Хасиков: «Калмыцкое студенчество — это будущее республики»
В России ситуация на рынке труда остаётся напряжённой. Об этом сегодня, 25 января, на встрече с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом: Ситуация на рынке труда в России остаётся напряжённой — Путин
Ничего из показанного в фильме блогера Алексея Навального не принадлежит ни президенту РФ Владимиру Путину, ни его семье, заявил глава государства 25 января на видеовстрече со студентами. Комментируя скандальный фильм Навального, глава государства отметил, что не смотрел его, поскольку у него мало времени. Однако он просмотрел видеоподборки.
Читайте также: Путин ответил на вопрос о дворце в Геленджике
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал верить президенту РФ Владимиру Путину, а не распространяемым про него фейкам, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.
Читайте также: Спикер Госдумы призвал верить Путину и объяснил причины
Возродить школы студенческого актива в Самарской области поручил глава региона Дмитрий Азаров на встрече со студентами. Об этом 25 января сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.
Читайте также: В Самарской области намерены возродить школы студенческого актива
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, у которого чуть более двух недель назад выявили коронавирус, встретился со студентами.
«Обсудили «социалку», внутренние авиарейсы, ограничения, связанные с коронавирусом, и вопросы трудоустройства. Постараемся проводить такие встречи регулярно», — написал глава округа «Вконаткте».
Об этом: Переболевший COVID-19 глава НАО встретился со студентами
В России планируется создать единый рейтинг высших учебных заведений по качеству спортивной работы. Об этом сообщил 25 января министр спорта Олег Матыцин на встрече с активистами студенческих спортивных клубов.
Читайте также: В России создадут единый рейтинг качества спортивной работы вузов
Замгубернатора Архангельской области поздравил студентов с праздником.
Подробности в материале: Архангельские студенты отметили свой праздник на ледовом катке
Ректор Северного (Арктического) федерального университета Елена Кудряшова поздравила студентов и поделилась своим фото времен учебы в институте.
«Всегда с теплыми чувствами вспоминаю один из самых прекрасных периодов жизни — студенчество. И желаю всем сегодняшним студентам успешной сдачи сессии, крепкого здоровья, новых свершений и открытий, обязательно состояться в жизни! Пусть молодой задор согревает ваши души, и Татьянин день — День студента — навсегда останется вашим праздником, независимо от возраста!» — написала Кудряшова.
Фото: https://narfu.ru/
Студенты Нарьян-Марского социально-гуманитарного колледжа пожаловались на встрече с губернатором на невыносимый холод в помещениях учебного заведения. На следующий день глава округа устроил подчиненным разнос.
«…разве Нарьян-Мар в зоне Сочи расположен? Мы не знали, что зимой у нас отрицательные температуры? Где был директор колледжа?» — возмутился губернатор.
Читайте также: Студенты НАО пожаловались губернатору на невыносимый холод в аудиториях
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече со студентами Мурманского государственного технического университета отметил огромную потребность региона в квалифицированных кадрах.
«Мы делаем ставку на вас», — заявил губернатор.
Об этом: Мурманский губернатор напомнил студентам о потребности региона в кадрах
Около 130 студентов медицинского института Сыктывкарского госуниверситета работают на антиковидном «фронте» в медицинских организациях, в том числе в «красных зонах». Глава Коми Владимир Уйба поблагодарил студентов за помощь в борьбе с пандемией и поздравил с Днём российского студенчества.
Об этом: В Коми на борьбу с COVID-19 вышли около 130 студентов-медиков
В вузах Коми число бюджетных мест за год выросло на 15%.
Читайте подробнее: В вузах и ссузах Коми увеличили число бюджетных мест
На встрече со студентами 25 января губернатор Магаданской области Сергей Носов пообещал, что заброшенный недострой корпуса политехникума будет достроен в 2023 году.
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