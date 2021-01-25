Улан-Удэ, , 13:06 — REGNUM Ко Дню российского студента служба статистики Бурятии опубликовала данные по числу студентов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, всего в высших и средних специальных учебных заведениях республики обучается 47,7 тыс. человек.

Из них 20 тыс. получают высшее образование, остальные — среднее профессиональное. При этом среди студентов вузов незначительно превалируют женщины — 10,9 тыс. против 9,1 тыс. мужчина.

«Студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, предпочитают очную форму обучения — ее избрали 90% студентов. В ВУЗах доля студентов очной формы обучение составляет 51,6%», — отметили в Бурятстате.