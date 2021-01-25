Москва, , 08:49 — REGNUM В Москве за последние 20 лет именем Татьяна были названы 9 тысяч новорожденных девочек, сообщается на портале мэра столицы.

В мэрии отметили, больше всего Татьян родились в 2000 году — более 650 девочек. С 2009 года популярность имени Татьяна начала снижаться.

Чаще родители начали выбирать для дочерей двойные имена, такие как Рэчел-Татьяна, София-Татьяна, Татьяна-Мария, Татьяна-Николь и др. За последние 20 лет сложными двойными именами названы около 40 девочек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января — в Татьян день — отмечается День студентов.

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