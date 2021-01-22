Москва, , 09:33 — REGNUM В Москве 25 января традиционно отметят День российского студенчества. Впервые в 2021 году Татьянин день пройдет в режиме онлайн, сообщается на портале мэра столицы.

Студентов столичных вузов ждут мастер-классы, лекции, чемпионат по решению бизнес-кейсов, киберспортивный турнир и StartUp Dating.

Также в День студентов молодые люди смогут принять участие в ток-шоу или квесте. Завершится праздничный день большим гала-концертом популярных артистов.

Как сообщало ИА REGNUM, Музей Победы ко Дню студента подготовил онлайн-программу о подвигах молодёжи в годы Великой Отечественной войны.

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