Владивосток, , 07:35 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравляя студентов с Днём Татьяны в рамках акции «Лайк на удачу» предложил им делиться своими результатами зимней сессии в социальных сетях. Он сказал, что поставит лайк к фотографиям зачёток тех, кто всё сдал на пятёрки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Желающим принять участие в акции следует сопровождать фотографии зачетки хэштегом #ЛайкНаУдачу25, чтобы Олег Кожемяко мог увидеть все посты.

«Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Днём студента! Татьянин день — один из самых замечательных и долгожданных праздников. Сейчас сложный период — зимняя сессия. У кого будут все пятерки, делитесь в Instagram фотографиями своих зачеток. Я обязательно поставлю лайк. Некоторых учащихся потом отдельно поблагодарим за хорошую учебу», — сказал глава Приморья.

В Приморье почти 90 тыс. студентов: 44 750 из них обучаются в колледжах, ещё 44 тыс. — в вузах. В крае работают десять вузов и 41 колледж.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на начало 2020/21 учебного года действовало восемь самостоятельных высших учебных заведений и восемь филиалов университетов.