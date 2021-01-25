Томск, , 06:07 — REGNUM Российские студенты 25 января празднуют Татьянин день (День российского студенчества). Как сообщили ИА REGNUM в администрации Томской области, в регионе на сегодняшний день обучаются 58,3 тысячи студентов в шести государственных университетах, одном частном вузе и трёх филиалах иногородних университетов.

Также в Томской области насчитывается 25,8 тысячи студентов техникумов и колледжей.

Практически все праздничные мероприятия для томских студентов пройдут в онлайн-формате.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 25 января — в День российского студенчества — планирует пообщаться со студентами.

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