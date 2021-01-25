Красноярск, , 06:34 — REGNUM В Красноярском крае на начало 2020/21 учебного года действовало восемь самостоятельных высших учебных заведений и восемь филиалов университетов.

Как сообщили ИА REGNUM 25 января в Красноярскстате, общая численность студентов в регионе составила 66 534 человека. Численность обучающихся снизилась на 3,2% по сравнению с предыдущим учебным годом.

Платно образование получали 37,3% красноярских студентов региона.

Как сообщало ИА REGNUM, российские студенты 25 января празднуют Татьянин день (День российского студенчества).

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