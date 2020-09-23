Москва, 23 сентября, 2020, 14:36 — ИА Регнум. Внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов назвал восемь регионов России, в которых наблюдается «наиболее динамичный» рост числа заражений коронавирусом. В список «лидеров» попали Севастополь, Еврейская автономная область, Тыва, Ленинградская область, Республика Алтай, Коми, Бурятия и Кемеровская область.ИА REGNUM рассказывает о ситуации в этих регионах и мерах, предпринимаемых для ограничения распространения вируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как и во всех остальных регионах России, здесь нет ни общего режима карантина, ни общего соблюдения гражданами правил личной санитарной безопасности. Бороться с вирусом приходится точечно, на уровне отдельных районов и отдельных ограничений.

Более того: в некоторых из перечисленных регионов ограничения не усиливают, а смягчают. Так, глава Республики Коми призвал жителей соблюдать меры предосторожности, но одновременно стало известно о возобновлении работы театров и концертных залов.

Коронавирус де-факто признан неизбежным злом — в том числе и в «красных» регионах страны.

Республика Алтай: районные запреты на свадьбы и борьба с выдачей аппаратуры

23 сентября в регионе было выявлено 65 новых случаев коронавируса, в том числе 13 — у детей. Всего случаев — 3112.

Принято решение об увеличении коечного фонда в коронавирусных госпиталях (на 38 до 334 мест). В регионе — 40 аппаратов ИВЛ и 82 больничные койки с кислородом. 266 человек лечатся в госпиталях, 400 (без симптомов) — дома.

Девять школ переведены на дистанционное обучение (пять — из-за случаев коронавируса, четыре — из-за превышения эпидпорога по ОРВИ). В 14 школах закрыты отдельные классы. При одном подтвержденном случае весь класс на 14 дней переводится на дистанционное обучение.

Особые меры были приняты в Кош-Агачском районе. Власти региона отмечали, что в этом районе возобновили проведение свадеб, религиозных церемоний и иных массовых мероприятий. Артистам, режиссерам и операторам запретили выезжать на массовые мероприятия, был введен запрет на выдачу звуковой аппаратуры, организаторов массовых мероприятий обещают наказывать.

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Бурятия: половина коек свободна, в школы ходят по очереди

23 сентября зарегистрировано 66 новых случаев, всего их более 6500. В стационарах лечатся 47 человек, дома — 673. Почти половина оборудованного коечного спецфонда свободна (405 из 892).

В Улан-Удэ на дистанционное обучение частично переведены 28 школ. Вводится очно-дистанционный формат: две недели школьники учатся дома, две — в школе. Такой режим коснется трети всех учеников (15 тысяч человек).

В управлении Роспотребнадзора не считают, что пришла вторая волна эпидемии: проблема, по мнению сотрудников, в сезонном росте и в начале учебного года. Носители коронавируса были зафиксированы в 55 учебных заведениях региона.

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Еврейская автономная область: заболевший мэр и рециркуляторы в школах

23 сентября в регионе было зафиксировано 15 новых случаев, всего — 823. 655 человек выздоровели, 10 носителей вируса умерли. Одним из заразившихся был мэр Биробиджана Александр Головатый, некоторое время он находился в реанимации, позже его состояние улучшилось, он уже выписан из больницы.

Накануне учебного года власти сообщили о поступлении во все образовательные учреждения рециркуляторов воздуха. Были закуплены и дозаторы для антисептиков. Все учителя и воспитатели должны быть обеспечены масками, антисептиками, перчатками и бесконтактными термометрами. Тем не менее 17 сентября восемь школьных классов были переведены на дистанционное обучение на две недели.

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Кемеровская область: магазины по расписанию и дополнительные койки

23 сентября в регионе было выявлено 136 новых случаев коронавируса, всего их 8965. 6601 человек выздоровел, 94 носителя вируса скончались.

В ряде городов области вводят особые часы для посещения магазинов пожилыми людьми. Для жителей старше 65 лет по предложению главного санитарного врача введен режим карантина в домашних условиях. Выходить можно в поликлинику, аптеку, магазин, МФЦ или в экстренных случаях.

В администрации региона считают, что рост числа зараженных в середине сентября был предсказуемым: люди вернулись из отпусков и с дач. В области развернуты дополнительные койки, но в администрации убеждены, что прежде всего необходимо соблюдение жителями действующих ограничений.

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Республика Коми: самоизоляция для пенсионеров и открытие театров

22 сентября в регионе было зафиксировано 79 новых случаев коронавируса. За все время эпидемии их было 7662. 101 носитель вируса скончался.

23 сентября власти продлили режим самоизоляции для работающих пенсионеров старше 65 лет, они могут оставаться на оплачиваемом больничном. Одновременно в республике возобновили работу театры, концертные залы и дома культуры.

В то же время глава региона Владимир Уйба призвал жителей «не забывать соблюдать меры безопасности», носить маски, использовать санитайзеры, а при наличии признаков ОРВИ или гриппа оставаться дома.

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Ленинградская область: принцип светофора и смягчение ограничений

22 сентября в регионе выявили 55 носителей вируса, всего за время эпидемии — 7732. 5408 человек выздоровели (в том числе глава региона Александр Дрозденко), 96 носителей вируса скончались.

Показатели в регионе начали увеличиваться в середине сентября. В области развернуто 866 коек для больных COVID-19. 18% этих коек заняты пациентами, подключенными к аппаратам ИВЛ. Около половины всех коек свободны.

Школы и вузы работают в очном режиме, на дистанционное обучение переведена лишь одна областная гимназия.

Регион по степени распространения инфекции поделен властями на три зоны «по принципу светофора», в зависимости от числа заражений меняется и режим ограничений. Впрочем, в настоящее время в красную зону не входит ни один район.

12 сентября власти заявили о стабилизации ситуации и смягчили некоторые ограничения в районах «желтой» и «зеленой» зон. Разрешено работать магазинам любой площади (сохранено ограничение по количеству одновременно находящихся внутри посетителей), в кафе и ресторанах могут не ограничивать заполняемость залов, разрешена работа детских игровых комнат.

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Севастополь: рейды, штрафы и масочный режим

23 сентября в городе подтвердилось 20 новых случаев, всего их зафиксировано 865. 558 человек выздоровели, 25 носителей вируса умерли.

Режим повышенной готовности продлен до 31 октября. Граждане должны использовать маски в общественном транспорте, в магазинах «и иных помещениях с массовым пребыванием людей». В общественных местах рекомендовано также сохранять санитарную дистанцию.

Власти обещают ужесточить контроль за соблюдением масочного режима и проводить рейды. 18 сентября масочный режим снова стал обязательным. Маски необходимо носить в закрытых общественных помещениях и в транспорте, за несоблюдение полагается штраф.

В городской инфекционной больнице отмечают, что в сравнении с маем в сентябре нагрузка на врачей выросла втрое. Медики полагают, что проблема в том, что люди «расслабились», а многие граждане и вовсе не верят в коронавирус.

В целом в Крыму 23 сентября зарегистрировано 83 новых случая, всего за время эпидемии — 3972, выздоровели 2526 человек, умер 51 носитель вируса.

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Тыва: закрытый район и режим самоизоляции

22 сентября в регионе было зарегистрировано 44 случая коронавируса, всего их 7479.

Один из районов республики, Монгун-Тайги, закрыт на карантин. Запрещен въезд и выезд для всех, кроме спецтранспорта. Запрещено также проведение массовых мероприятий. Для граждан старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин введен режим самоизоляции. Поручено обеспечить соблюдение масочного режима. Учебные заведения продолжают работать, контактировавшие с зараженными дети переводятся на дистанционное обучение.

В Минздраве республики считают, что рост заболеваемости связан с сезонным характером распространения респираторных заболеваний, советуют не пренебрегать мерами профилактики и обещают усилить контроль.

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