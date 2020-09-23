Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки зарегистрирован еще один летальный исход от заболевания COVID-19. Таким образом за время пандемии в регионе умерли 96 пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом 23 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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За последние сутки в Ленобласти выявлено 55 новых носителей SARS-CoV-2, это на один случай меньше, чем днем ранее. Таким образом, с начала сентября в регионе продолжается рост числа инфицированных. Всего с начала пандемии в Ленобласти заразились 7732 человека, из них 5408 вылечились, в том числе 28 человек выписаны за прошедшие сутки, еще 2288 пациентов продолжают лечение.

По данным регионального оперштаба, наиболее пораженными коронавирусом районами в Ленинградской области являются Гатчинский, Всеволожский и Выборгский. За последние сутки наибольшее число заболевших было выявлено в городах Кудрово (7), Приозерск (6), Сертолово, деревнях Кальтино и Старая Всеволожского района (3).

По два случая выявлено в городах Всеволожск, Выборг и городском поселке Мга. Еще в 28 населенных пунктах было выявлено по одному новому зараженному.

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Отметим, накануне инфекционист Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов назвал субъекты с наиболее динамичным ростом заражения коронавирусом. В список была включена и Ленинградская область. По мнению эксперта, в регионе наблюдается пик «первой волны».

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