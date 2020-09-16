Кемерово, , 05:28 — REGNUM Власти Кемеровской области были морально готовы к тому, что сентябрь окажется наиболее тревожным периодом по выявленным случаям заражения коронавирусом. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Алексей Цигельник.

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«Мы неоднократно говорили о том, что наиболее тревожным периодом для нас является как раз начало сентября, первые две-три недели от начала сентября, когда происходит одновременно несколько факторов. Это фактор возврата людей из отпусков. Это фактор завершения дачного сезона, когда люди возвращаются в крупные города. Это начало учебного года, безусловно, при котором растёт количество контактов между людьми, увеличивается количество пассажиров в транспорте, магазинах и так далее. Мы это прекрасно понимали, к этому были морально, скажем так, готовы. Но готовы не только морально: мы готовились и с точки зрения готовности медицинской инфраструктуры для приёма пациентов. Были развёрнуты дополнительные койки. Мы понимали, что когда-то наступит момент, когда количество заболевших у нас будет не меньше, чем у всех остальных, а по пересчёту населения так же, как у всех остальных, а может быть на какой-то период и больше. Поэтому ничего неожиданного не произошло», — заявил Цигельник.

При этом чиновник подчеркнул, что всё идёт по закономерностям, характерным для эпидемии.

«И, в общем, мы вступили в определённую новую фазу, которая несёт с собой дополнительные проблемы, дополнительные требования, дополнительные сложности и дополнительные риски, и требует от нас, прежде всего, понимания, полной концентрации усилий всех социальных групп, профессиональных групп, всех людей, я бы даже так сказал, для того, чтобы совместно этот процесс оставался контролируемым. Ибо не существует никакой структуры, которая могла бы справиться с этим самостоятельно. Поэтому вопрос заключается в том, что сегодня, может быть, может быть более чем когда бы то ни было, нужно чёткое соблюдение всеми правил и требований», — уточнил он.