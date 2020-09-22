Кызыл, , 10:34 — REGNUM В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период эпидемии достигло 7479. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 44 местных жителей.

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Большая часть новых случаев зарегистрированы в Тандинском и Монгун-Тайгинском районах, а также Кызыле. Напомним, территория Монгун-Тайги решением властей была закрыта на карантин.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 38 пациентов, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом — 28. За весь период выздоровело 6884 человека», — добавили в минздраве.

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