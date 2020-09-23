Улан-Удэ, , 06:30 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за всё время эпидемии в республике зарегистрировано более 6,5 тыс. случаев.

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«Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5327 человек, умерло 69 человек. Проходят лечение в стационарах республики 470 больных. На амбулаторном лечении находятся 673 пациента», — отметили в штабе.

В настоящее время в реанимациях улан-удэнских стационаров остаются 17 пациентов в тяжёлом состоянии, пять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 54,6% — из 892 оборудованных коек свободно 405.

Напомним, за последние сутки в республике зарегистрировали также 69-й летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, скончался пациент 68 лет.

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