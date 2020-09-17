Биробиджан, , 07:03 — REGNUM В Биробиджане Еврейской автономной области на карантин из-за коронавируса закрыты в школах восемь классов, на дистанционное обучение перевели 25 учащихся художественной школы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

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На карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом среди учащихся закрыты 7-й, 9-й и 10-й классы в гимназии №1, 11-й — в школе №5, 8-й и 9-й — в школе №7, 10-й — в лицее №23, 11-й — в школе №11.

У всех, кто контактировал с носителями коронавируса, взяты тесты. В помещениях проведена дезинфицирующая обработка.

Школьники будут обучаться в дистанционном режиме дома минимум две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Якутии из 3090 исследований выявлено 69 новых зараженных коронавирусной инфекцией, выздоровели три пациента, подтвердился один летальный случай.