Горно-Алтайск, , 08:56 — REGNUM В Республике Алтай на дистанционное обучение переведены учащиеся девяти школ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Пять из них — учебные заведения в Онгудайском, Кош-Агачском, Турочакском и Усть-Коксинском районах — закрыты на карантин из-за случаев коронавируса. Причиной закрытия остальных стало превышение эпидемического порога по ОРВИ. Кроме того, на «дистанционку» ушли ученики 43 классов в 14 школах.

«По информации министерства образования и науки Республики Алтай, при одном подтвержденном случае заболевания коронавирусом среди учащихся весь класс переводится на 14 дней на дистанционное обучение», — отметили в правительстве.

Напомним, в последние дни ситуация с коронавирусом в регионе сильно усложнилась. Как сообщало ИА REGNUM, в связи с этим принято решение об увеличении коечного фонда в коронавирусных госпиталях.

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