Минск, 16 сентября, 2020, 22:29 — ИА Регнум. Белоруссию пытались уничтожить в семь этапов. И сейчас, когда «люди растят и убирают с полей небывалый урожай» и готовится к запуску атомная электростанция, находятся некоторые, желающие дестабилизировать ситуацию и даже прийти домой к госуправленцам. Об этом 16 сентября в Минске заявил Александр Лукашенко.

ИА REGNUM Манифестация в Минске

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Проводя «встречу с политическим активом страны», сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко рассказал о шестом этапе уничтожения постсоветской республики внешними агрессорами и их наймитами — внутренними врагами.

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Лукашенко сообщил, что действия правоохранителей позволили сбить эскалацию протеста. После этого он обратился к теме «кукловодов», которые весной-летом, по его словам, находились в России, а затем оказались на Западе.

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«Тогда кукловоды резко сменили тактику, представив протест в ангельски невинном виде. В ход уже пошли цветы, белые одежды, субботние и воскресные так называемые митинги-карнавалы. Также создавалась картинка якобы народного протеста, не имеющего явных лидеров и не зависящего от их воли», — поведал Лукашенко.

Ставка была сделана на масштабность, продолжительность и широкую географию акций, сообщил он, отметив: «Одновременно — и это не всегда подсвечивается СМИ — взят курс на создание радикального крыла протестующих. Для них разрабатываются пошаговые инструкции и памятки (это вы видите в интернете тоже), рекомендации по форме одежды и экипировке, способам сопротивления силовикам, изготовлению и использованию коктейлей Молотова, фейерверков, петард. Тиражируются базовые правила поддержания контактов, в том числе в условиях недоступного интернета или сотовой связи. Отрабатываются «гонконгские» технологии одновременного сбора в обозначенных местах, спонтанной смены маршрутов, синхронных действий протестующих».

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Лукашенко считает, что на новый уровень переходит массированное информационное воздействие. Он также указал на попытки организации забастовок и вовлечения в протестное движение студентов.

«Тиражируются инструкции по созданию «народных дружин» и «групп самообороны». Тактика дворового протеста реализуется через формирование мини-групп и чатов районов, жилищных комплексов, отдельных дворов. Сегодня координаторы пытаются организовать дворы, завтра они придут в ваши квартиры. Это их цель. Не получится», — выразил надежду Лукашенко.

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